El periodista Ángel de Brito reveló detalles sobre cómo surgió la relación con la actriz y se refirió a la personalidad de Darío.

La tremenda historia detrás de la relación entre Darío Giordano y Romina Yan: "les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso"

Valentín Yankelevich , hijo de Romina Yan , rompió el silencio al hablar de su vida privada. En un relato estremecedor dio a conocer situaciones que le tocó atravesar cuando era un niño, marcadas por el maltrato que recibía por parte de su padre Darío Giordano.

En torno a esa revelaciones, el periodista Ángel de Brito habló en su programa LAM y contó detalles sobre cómo fueron los inicios de la relación entre ambos. En su relato fue duro contra el padre de Valentín, quien afirmó haber vivido "un infierno".

“Desde técnicos hasta artística, todos me hablan pestes de Giordano como compañero”, comenzó. “Me decían que a partir de su romance con Romina, obviamente, le dan un cargo importante”, empezó diciendo en el programa que conduce.

Por otra parte sostuvo que “él era tiracables, él empezó a trabajar desde abajo”. “Y a partir de la relación le dan un puesto importante y me dicen que era soberbio, que era maleducado con todo el mundo, que era despectivo”, contó.

"Hoy me escribieron del elenco y productores de Chiquititas en el teatro para contarme una historia que es tremenda. Era productor técnico. Me dicen que él había apostado que iba a conquistar a Romina Yan y que se iba a casar con ella, con frases muy despectivas hacia ella”, dijo en su relato.

Por otra parte, cerró: “Empieza la relación, se casan y él empieza a crecer dentro del canal. Y me cuentan lo siguiente: ‘Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso’. Era en el teatro de Chiquititas, después en Villa La Angostura cuando se filmaba la película de Chiquititas el maltrato del marido era terrible. Y nosotros, todos los que estábamos ahí, no podíamos decir nada porque teníamos mucho miedo de perder el trabajo porque Romina estaba completamente enamorada de él”.