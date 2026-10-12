Quién es Darío Giordano, el exmarido de Romina Yan denunciado por su hijo Valentín por maltrato y violencia

Estuvo casado con la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Su nombre cobró notoriedad tras las denuncias de violencia de Valentín, uno de sus hijos.

Darío Giordano, el exmarido de Romina Yan denunciado por su hijo Valentín por maltratos

Darío Giordano , productor televisivo y expareja de Romina Yan , quedó en el centro de la atención mediática luego de que su hijo Valentín hiciera públicas acusaciones de violencia física y maltrato durante su niñez. El joven habló sobre su historia familiar en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro y relató situaciones que, según su testimonio, atravesó durante su infancia.

Durante años, Giordano mantuvo un perfil bajo y evitó las apariciones públicas. Su nombre estuvo ligado principalmente a su relación con la actriz, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich , con quien formó una familia y tuvo tres hijos.

Giordano desarrolló su carrera profesional detrás de cámaras, vinculado a la producción televisiva. Entre los trabajos asociados a su trayectoria se encuentran las ficciones Provócame y Kachorra, dos títulos de la televisión argentina de comienzos de los años 2000.

Su vida personal tomó mayor trascendencia pública a partir de su relación con Romina Yan, quien construyó una reconocida carrera como actriz y se convirtió en una de las figuras populares del espectáculo argentino.

La pareja se casó el 27 de noviembre de 1998 y tuvo tres hijos: Franco, nacido en 2000; Valentín, en 2002; y Azul, en 2006. Mientras Romina desarrollaba su carrera artística, Giordano optó por mantenerse alejado de la exposición mediática.

La muerte de Romina Yan y la vida familiar

El 28 de septiembre de 2010, la familia atravesó una pérdida que marcó su historia. Romina Yan murió a los 36 años tras sufrir una descompensación cardíaca. La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y entre los seguidores de la actriz.

Después de su fallecimiento, Giordano quedó a cargo de sus tres hijos, que entonces eran menores de edad. En esa etapa contó con el acompañamiento de los abuelos maternos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

A partir de entonces, la familia mantuvo un perfil reservado respecto de su intimidad. Los detalles de la vida cotidiana de los hijos de la actriz permanecieron, en gran medida, fuera de la exposición pública.

Las acusaciones de Valentín Yankelevich contra su padre

El nombre de Giordano volvió a ocupar espacio en los medios este domingo, luego de que Valentín hablara públicamente sobre su infancia y denunciara presuntos episodios de violencia física y maltrato por parte de su padre.

Durante la entrevista con Tatiana Schapiro, el joven explicó por qué decidió contar su historia después de tantos años y se refirió a las dificultades que, según relató, atravesó durante su niñez.

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, habló públicamente sobre el maltrato físico y psicológico que denunció haber sufrido durante su infancia.

“¿Quién iba a creer que un padre les pegaba a los hijos, los maltrataba?”, expresó al recordar las situaciones que aseguró haber vivido.

Sus declaraciones expusieron aspectos de la historia familiar que hasta ahora habían permanecido fuera del conocimiento público y reavivaron el interés por la vida de los hijos de Romina Yan, a más de 16 años de la muerte de la actriz.