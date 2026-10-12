Se viralizó un video de Darío Giordano en el que hablaba emocionado de sus hijos y de Romina Yan

Tras la denuncia Valentín Yankelevich por episodios de violencia durante su infancia, volvió a circular una entrevista en la que hablaba de sus hijos y su pareja.

Un video de Darío Giordano, el exmarido de Romina Yan, volvió a cobrar repercusión en las redes sociales tras las declaraciones de su hijo Valentín sobre presuntos abusos y situaciones de violencia que aseguró haber sufrido durante su niñez. Se trata de una entrevista realizada en septiembre de 2018, durante un homenaje a la actriz en el teatro Gran Rex, en la que el productor habló de sus hijos y de la huella que dejó la artista.

La aparición televisiva ocurrió al finalizar ViveRo, el espectáculo organizado por Cris Morena y Gustavo Yankelevich para recordar a su hija, al cumplirse ocho años de su muerte. En aquella oportunidad, Giordano dialogó con las cámaras del programa Hay que ver y expresó su emoción por el tributo.

“Siempre es hermoso recordarla, y más ahora con este homenaje que es maravilloso”, manifestó ante la consulta sobre el evento.

Qué dijo Darío Giordano sobre sus hijos

Durante la entrevista, el productor también se refirió a la imagen de Romina Yan que conservaba en su intimidad y la diferenció del personaje de Belén Fraga, que la actriz interpretó en la exitosa tira infantil Chiquititas.

“A mí me tocó otra Ro, que no es Belén Fraga, como digo yo. Mi Ro tiene más que ver con una persona maravillosa, que era todo amor y eso estará siempre conmigo y con todos”, recordó.

Uno de los momentos más emotivos del homenaje fue la participación de los tres hijos de la pareja, Franco, Valentín y Azul, quienes subieron al escenario para formar parte del espectáculo.

Al hablar sobre ellos, Giordano destacó emocionado su vínculo con el mundo artístico y la influencia de su madre. “Agradezco que ellos también sean artistas, de ella heredaron todo. Verlos arriba del escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante”, sostuvo.

También se refirió al vínculo que la actriz había construido con el público y a la vigencia de su recuerdo: “No hay explicación racional. Ella transmitía con el corazón. Real. Entonces creo que esa conexión hace esto: la gente siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros. Eso no se termina nunca”.

La denuncia de Valentín Yankelevich que volvió a ponerlo en escena

Giordano es un productor televisivo que mantuvo un perfil bajo durante años. Se casó con Romina Yan en 1998 y tuvo tres hijos con la actriz, quien murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años.

Su nombre volvió a ocupar espacio en los medios luego de que Valentín hiciera públicas acusaciones de violencia física y maltrato durante su infancia, en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro.

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, habló públicamente sobre el maltrato físico y psicológico que denunció haber sufrido durante su infancia.

“¿Quién iba a creer que un padre les pegaba a los hijos, los maltrataba?”, expresó el joven al relatar las situaciones que aseguró haber atravesado.

La entrevista de 2018, difundida originalmente después del homenaje a Romina, volvió a circular en este contexto y puso nuevamente el foco sobre las declaraciones públicas que Giordano había realizado acerca de su familia, años antes de que se conociera el testimonio de su hijo.