Ató su bicicleta en el estacionamiento de un supermercado y se la robaron: la empresa deberá pagar una multa

La Justicia falló a favor de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor. Además, el reclamo por la reposición de la bici continúa en el ámbito judicial.

La Justicia falló a favor de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquén y ratificó una multa al supermercado Vea por el robo de una bicicleta que un cliente había dejado atada en su playa de estacionamiento. Por sus fallas de seguridad, el negocio deberá pagar una sanción económica equivalente a cinco canastas alimentarias.

Pablo Tomasini, director de Protección al Consumidor, explicó en una entrevista con Cumbre que fue el damnificado quien presentó el reclamo en la repartición provincial. "Se presentó un ciudadano denunciando que en un supermercado de la ciudad capital había dejado su bicicleta estacionada para salir a comprar, estacionada en un lugar adecuado y con un candado puesto, y cuando salió, la bicicleta no estaba" , relató.

El funcionario aclaró que, en paralelo al reclamo que el denunciante pudo haber hecho en la Justicia civil, desde Protección al Consumidor se decidió imputar al supermercado.

"Se determinó una multa de cinco canastas básicas alimentarias para la empresa, y la empresa, con la garantía del derecho de defensa, se presentó en el plano administrativo y después apeló la medida en lo judicial", dijo Tomasini y aclaró que "la Justicia terminó dictaminando a favor de la multa impuesta por la dirección provincial".

Se estima que la sanción implicará un pago cercano a los 4 millones de pesos, un valor superior al que hubiera tenido el costo de reposición de la bicicleta sustraída. Además, la denuncia en el plano judicial sigue vigente, por lo que el supermercado podría enfrentar nuevas sanciones en ese fuero.

En qué se basa la multa sobre el supermercado

Según la postura del funcionario, el robo fue responsabilidad de la empresa, ya que el cliente había dejado su bicicleta estacionada y asegurada en un espacio que el supermercado dispone para tal fin.

"Quien ofrece un lugar al servicio de sus clientes, incluyendo el estacionamiento, tiene la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad en ese espacio", aseguró.

Pese a que muchos establecimientos muestran carteles que indican que la empresa no se hace responsable por hurtos dentro de las instalaciones, o incluso recomiendan no dejar objetos de valor dentro de los vehículos estacionados, para la Dirección Provincial se trata de recomendaciones sin valor legal.

"La cartelería que dice que la empresa no se hace responsable no sirve legalmente y solo confunde a la gente, porque es obligación de quien presta el servicio responder por la seguridad", aseguró Tomasini y agregó: "Fiscalizamos para que los comercios retiren esa cartelería engañosa; si persisten en la conducta, se les realiza una infracción que puede derivar en una multa".

"A veces los sectores empresarios juegan con el desconocimiento de los usuarios; por eso nuestro trabajo principal es hacer educación en consumo para que la gente reclame lo que le corresponde", se lamentó Tomasini.

La responsabilidad compartida

Para el funcionario, es importante recalcar que las empresa deben velar por la seguridad de los clientes, sobre todo cuando ofrecen servicios como estacionamientos para que los consumidores puedan acceder a sus instalaciones de venta. "Estacionar en la calle es un tema de seguridad pública general; pero si es el estacionamiento del supermercado, clínica o casino, el establecimiento debe garantizar la seguridad", recordó.

"El comercio debe responder por la seguridad, excepto que el consumidor sea el principal impulsor de su propia inseguridad al no tomar ningún recaudo básico", señaló.

¿Cuándo es responsabilidad del usuario velar por su seguridad para evitar los robos? "Las pertenencias que el consumidor lleva consigo dentro del supermercado, como el celular o la cartera, deben ser guardadas y cuidadas por uno mismo", señaló.

En este caso, el cliente había tomado el recaudo de atar su bicicleta con candado, por lo que no se lo puede responsabilizar del robo, que respondió más a una falla de seguridad de las instalaciones que de su falta de cuidado.

Reparación o enfrentar multas

Tomasini confirmó que la empresa será sancionada con una multa económica equivalente a cinco canastas alimentarias, aunque aclaró que esos fondos no irán directamente al usuario damnificado para que reponga la bicicleta robada.

"El monto de la multa no va al consumidor perjudicado porque el resarcimiento económico lo fijan los jueces en la vía civil; sin embargo, el expediente administrativo genera una preconstitución de prueba que facilita el juicio", dijo en relación a un reclamo que continúa para el damnificado.

Para el funcionario, el supermercado podría haber optado por resarcir a su cliente tras el robo para evitar no sólo un extenso proceso judicial sino un costo aún mayor. "A la empresa le habría salido mucho más barato acordar con el consumidor y reponerle la bicicleta que lo que terminará pagando por la multa impuesta", aclaró.