Luego de su éxito en streaming, Tomás Rebord, llegaría a América TV en noviembre con un programa semanal de actualidad, entrevistas y humor.

Del streaming a la tele: Tomás Rebord tendrá su propio programa en América TV los domingos por la noche y estos son los detalles

El crecimiento del streaming argentino abrió las puertas a nuevas figuras que lograron construir una identidad propia lejos de los formatos tradicionales. En ese escenario, uno de los comunicadores que ganó mayor visibilidad en los últimos años podría dar un paso clave en su trayectoria profesional y llegar a la televisión abierta .

La información fue revelada por Ángel de Brito durante la última emisión de su programa en Bondi, donde adelantó detalles sobre el futuro laboral de Tomás Rebord , el periodista y abogado que se destacó en Blender. Según contó el conductor, el proyecto ya estaría confirmado y tendría su espacio en la pantalla de América TV.

El anuncio sorprendió por el salto que representaría para Rebord, quien consolidó buena parte de su popularidad a través de las plataformas digitales: “ Tomás Rebord debuta en televisión el mes que viene, en noviembre ”, anunció De Brito al dar a conocer la noticia.

De acuerdo con lo que explicó el presentador de LAM, el comunicador tendría un ciclo propio con frecuencia semanal: “Va a tener su propio programa semanal, por ahora”, detalló sobre la propuesta que prepara el canal. La novedad también generó comentarios entre los integrantes del programa de streaming, que destacaron el estilo personal de Rebord y su manera de abordar diferentes temas. “Es irónico, tiene un sentido del humor gracioso y ácido. Analiza cosas interesantes”, opinó una de las panelistas.

Cómo será el programa de Tomás Rebord y cuándo se emitirá

Durante el anuncio, De Brito también adelantó algunos aspectos del formato que tendría el nuevo ciclo. La propuesta combinaría distintos recursos para abordar la actualidad y sumar entretenimiento a la programación del canal: “Va a ser un programa de actualidad, entrevistas, monólogo y tribuna”, explicó el conductor, al describir los segmentos que formarían parte del envío.

Aunque todavía no trascendió el nombre que llevará el programa, sí se conoció una posible ubicación dentro de la grilla televisiva. “Todavía no sé el nombre del programa, pero va a ir los domingos por la noche”, señaló De Brito. De concretarse en los términos anunciados, el ciclo marcaría una nueva etapa para Rebord, que trasladaría a la televisión abierta parte del estilo que desarrolló en el streaming.

Ángel de Brito aseguró que el acuerdo ya está cerrado

Otro de los puntos que destacó el conductor fue el estado de las negociaciones entre el comunicador y América TV. Según afirmó, la llegada de Rebord no sería solamente una posibilidad que se encuentra en evaluación: “Ya está arreglado, ya es un hecho”, aseguró De Brito al referirse al acuerdo.

De esta manera, Tomás Rebord se prepara para dar un paso importante en su carrera, con un proyecto que podría ampliar su llegada a nuevas audiencias y consolidar su presencia en los medios tradicionales. Por el momento, resta conocer el nombre definitivo del ciclo y los detalles de su estreno.