Pagó $800 mil para estar en la despedida de Messi pero su ex lo dejó sin entrar al Monumental: el video viral

Un hombre denunció lo que estaba sufriendo antes de ingresar al Monumental, a través de un canal de streaming.

El insólito episodio se conoció durante una entrevista para un canal de streaming, y rápidamente las imágenes comenzaron a viralizarse.

Entre las cientos de historias emocionantes que se escucharon durante la jornada del martes por la despedida de Lionel Messi , quien disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, hubieron algunos hinchas que pasaron un amargo momento. Un hombre reveló que pagó $800.000 por dos entradas pero no logró ingresar, ya que su expareja le arruinó el plan.

El insólito episodio se conoció durante una entrevista para un canal de streaming, y rápidamente las imágenes comenzaron a viralizarse. Desde las inmediaciones del estadio Monumental, un hincha aseguró que compró dos entradas en reventa minutos antes del partido, por las que pagó $400 mil cada una.

Como si fuera poco, poniendo en riesgo su acceso a la cancha al comprar una entrada no oficial, el peor momento llegó cuando -de acuerdo a su relato- su exnovia rompió su entrada antes de ingresar al estadio. "Ella está adentro y yo no puedo, es el peor día de mi vida ”, expresó el hincha en diálogo con el canal de streaming AZZ.

El hombre contó que buscó ayuda dentro del estadio y habló con personal de seguridad. "Hablé con el jefe de seguridad, que es uno de campera azul y me sacó", relató.

El problema de comprar entradas de reventa: "Confié y acá estamos"

En otro pasaje de la entrevista, el hombre aseguró que la otra entrada tampoco funcionó al momento de ser escaneada. "Hasta la de Centenario Bajo me la leyeron, me decían 'no válida'", explicó, sin saber si el problema era que las entradas eran falsas o que no correspondían al sector indicado.

Según explicó, tampoco había recibido un código QR para utilizarlas desde el teléfono celular. El hincha también relató que había optado por esas localidades porque eran las más económicas dentro de las alternativas que había encontrado. "Dije, bueno, listo, eran las más económicas, habían conseguido todo. Confié y acá estamos", lamentó.

El relato del hincha se volvió viral en redes sociales, donde algunos usuarios lamentaron el episodio mientras otros rieron de la situación. Sin embargo, varias personas desconfiaron de la versión del hincha y mencionaron que posiblemente personal del Monumental le podría haber destruido la entrada por ser falsa.

Pagó $900 mil por dos entradas para despedir a Messi y terminó llorando con su hijo en brazos

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó imágenes de emoción, pero también historias difíciles detrás de quienes hicieron todo lo posible para estar presentes. Una de ellas tuvo como protagonista a unpadre que terminó llorando, con su hijo en brazos, en las inmediaciones del Monumental.

El hombre fue entrevistado por Leonardo Paradizo, periodista de A24, mientras intentaba explicar la situación que atravesaba después de haber pagado una verdadera fortuna por las localidades.

Según contó, había desembolsado $450.000 por cada entrada, por lo que gastó un total de $900.000 para poder compartir con su hijo el último partido de Messi con la camiseta argentina.

Mientras miles de hinchas llegaron al estadio para despedir al capitán, otros tuvieron que recurrir a la reventa para intentar conseguir una localidad. Y allí apareció otro problema: además de los precios exorbitantes, hubo personas que aprovecharon la ilusión de los hinchas para realizar estafas.