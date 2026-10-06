Desconsolado: pagó $900 mil por dos entradas para despedir a Messi y terminó llorando con su hijo en brazos

Fue uno de los tantos casos de estafas que se conocieron en la previa del partido entre Argentina y Benin.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó imágenes de emoción, pero también historias difíciles detrás de quienes hicieron todo lo posible para estar presentes. Una de ellas tuvo como protagonista a un padre que terminó llorando, con su hijo en brazos, en las inmediaciones del Monumental .

El hombre fue entrevistado por Leonardo Paradizo , periodista de A24, mientras intentaba explicar la situación que atravesaba después de haber pagado una verdadera fortuna por las localidades.

Según contó, había desembolsado $450.000 por cada entrada , por lo que gastó un total de $900.000 para poder compartir con su hijo el último partido de Messi con la camiseta argentina.

La escena reflejó una de las caras más dolorosas que dejó la expectativa por el encuentro. Mientras miles de hinchas llegaron al estadio para despedir al capitán, otros tuvieron que recurrir a la reventa para intentar conseguir una localidad.

Y allí apareció otro problema: además de los precios exorbitantes, hubo personas que aprovecharon la ilusión de los hinchas para realizar estafas.

El padre, visiblemente angustiado y con su hijo en brazos, se convirtió en una de las imágenes que expusieron el lado menos feliz de una jornada histórica.

Porque detrás del espectáculo y de la despedida de uno de los grandes ídolos del fútbol argentino también quedaron familias que hicieron enormes esfuerzos económicos para cumplir un sueño y personas que, según las denuncias, se aprovecharon de esa ilusión.

Compró entradas para ver a Messi, la estafaron y después recibió amenazas

Una docente de Pergamino pagó $420.000 por localidades para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina. Las adquirió a través de Facebook, pero descubrió que eran falsas y denunció que luego la intimidaron a ella y a su hijo.

La ilusión de estar presente en el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina terminó de la peor manera para una docente de Pergamino, que denunció haber sido estafada al comprar entradas a través de las redes sociales y posteriormente haber recibido amenazas.

La mujer quería conseguir localidades para que sus hijos pudieran asistir al encuentro entre Argentina y Benín, que se disputa este martes en el Monumental. Ante la falta de entradas disponibles por los canales oficiales, recurrió a las redes sociales y encontró una publicación en un grupo de Facebook dedicado a la compra y venta de tickets.

Allí se contactó con una mujer que ofrecía localidades para el partido. Según consta en la denuncia realizada el 1 de octubre, la docente transfirió $420.000 por las entradas.

Sin embargo, con el correr de los días descubrió que los tickets que había comprado no eran válidos. Cuando intentó reclamarle a la persona con la que había realizado la operación, la situación tomó un giro todavía más grave.

Según denunció, comenzó a recibir amenazas de muerte contra ella y su hijo.

"Yo hice la denuncia más que por la estafa, por la amenaza, porque amenazaron a mi hijo de que lo mataban y a mí", contó la mujer al relatar lo ocurrido.

La docente explicó que decidió recurrir a la Policía principalmente por el tenor de las intimidaciones que recibió después de reclamar por las entradas. La causa fue remitida a la Fiscalía N.º 8 de Pergamino, que deberá investigar quién estaba detrás de la cuenta utilizada para ofrecer las localidades y quién recibió el dinero.

El caso expone uno de los riesgos que aparecieron alrededor del partido de despedida de Messi. Las localidades oficiales se agotaron rápidamente después de que la venta comenzara a través de Deportick, lo que generó una enorme demanda y abrió un amplio mercado paralelo.

En los últimos días también se multiplicaron las publicaciones de personas que ofrecen entradas a precios muy superiores a los oficiales. La polémica llegó incluso a figuras del espectáculo e influencers, señalados en redes por presuntas operaciones de reventa.

Pero el caso de Pergamino va más allá de la discusión por el precio de las localidades: la denunciante asegura que pagó una importante suma de dinero por entradas que resultaron ser falsas y luego fue intimidada cuando reclamó.

"Hay mucha gente, alguna será buena y otra no, y ofrecen entradas, pero te digo que es increíble la cantidad de estafas que hay", manifestó la mujer.

Mientras miles de hinchas llegan al Monumental para despedir al capitán argentino, otros quedaron afuera después de intentar conseguir una entrada por vías alternativas. La recomendación de las autoridades es evitar transferencias a particulares cuando no se pueda comprobar el origen de las localidades y recurrir exclusivamente a los canales oficiales de venta.

En este caso, la investigación recién comienza y deberá determinar quién realizó la maniobra y si existen otras personas damnificadas por la misma modalidad.