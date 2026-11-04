Moria Casán reavivó su enfrentamiento con Andy Kusnetzoff y lanzó una frase lapidaria

Moria Casán cuestionó al periodista por su actitud en PH y reveló un comentario sobre una posible serie de su vida que le provocó indignación.

Moria Casán volvió a generar repercusiones con sus declaraciones sobre una de las polémicas televisivas de los últimos días. Fiel a su estilo frontal y sin esquivar los temas que generan controversia, la conductora analizó el enfrentamiento entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH: Podemos Hablar y puso el foco en el comportamiento de Andy Kusnetzoff .

Durante una entrevista, la One cuestionó la manera en la que el periodista manejó el intercambio entre los invitados, pero también aprovechó la oportunidad para sacar a la luz una vieja situación personal que todavía recuerda con malestar.

Al referirse al episodio ocurrido en el programa de Telefe, Moria consideró que Kusnetzoff había tenido respuestas demasiado confrontativas en sus últimas apariciones televisivas: “Lo que sentí es que Andy en la última época está como... Ahora estará calmado, pero estaba como agresivo en sus respuestas ”, expresó al compartir su mirada sobre el conductor.

Video viral: la Embajada de Noruega recreó las frases de Moria Casán y la reacción de la diva fue espectacular.

Sin embargo, sus críticas no quedaron limitadas al enfrentamiento entre Maratea y Ansa. La actriz recordó un comentario que, según relató, el periodista habría realizado cuando surgió la posibilidad de producir una serie sobre su vida.

La frase de Andy Kusnetzoff que despertó la indignación de Moria

Moria contó que le llegó una frase de Kusnetzoff que la sorprendió, especialmente por el vínculo profesional que habían mantenido durante años y las reiteradas invitaciones a sus programas: “Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie y... Él me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero y su papá era fan mío y todo... Y dijo: ‘¿Qué nos puede dar de interesante Moria?’”, relató.

La conductora reconoció que aquellas palabras le resultaron desagradables y no pudo evitar cuestionar la contradicción que encontró entre ese supuesto comentario y el interés que el periodista había demostrado por contar con su presencia en televisión: “Me pareció un mal... desagradable. Me pareció tan poco amable hacia mí que no sé... ¿Para qué me invitaste dos millones de años y me pagaste la plata que me pagabas y me decías ‘Moria, te necesito’?”, lanzó.

La contundente respuesta de la One contra el periodista

Lejos de quedarse con el reproche, Moria también defendió el protagonismo que tenía cada vez que visitaba el ciclo de Kusnetzoff. En ese sentido, destacó que sus participaciones solían convertirse en momentos centrales del programa: “¿Qué te puede dar de interesante? Y te puede dar de interesante un personaje que cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”, agregó.

Finalmente, la conductora cerró su descargo con una expresión que volvió a poner el nombre de Andy en el centro de la polémica y dejó en claro su postura sobre lo sucedido: “No, pero además de eso me parece que tuvo una actitud ahí de... del kuka resentido”, sentenció.