Moria Casán blanqueó por qué Lali Espósito no la invitó a su casamiento.

La conductora de La Mañana con Moria habló de su ausencia en el casamiento de la cantante y el periodista .

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat es uno de los temas más comentados en la farándula argentina. La pareja dio el “sí” en una fiesta privada realizada en la zona porteña de San Telmo, rodeada por familiares, amigos y personas de su círculo más cercano.

En medio de las preguntas que surgieron por la lista de invitados, la ausencia de Moria Casán llamó la atención de sus seguidores y la conductora decidió explicar qué había ocurrido. Lo hizo durante la emisión de este lunes de La Mañana con Moria.

“No somos amigas”, expresó Moria Casán , con el tono directo que suele utilizar cuando quiere cortar una interpretación. Sin embargo, enseguida dejó en claro: “Tengo la mejor con Lali”. La conductora recordó entonces las ocasiones en las que compartió proyectos con Lali Espósito y destacó especialmente la convocatoria que recibió para participar de una de sus canciones. “Me llamó, me convocó feliz. Vino a mi casa, hicimos un podcast. Fui, la pasé bomba grabando cuando hicimos dos Vélez”, contó.

“Adoro a Lali Espósito. Adoro su sinceridad”, afirmó. “Perdón, chicos, yo hice una fiesta muy chiquita de cumpleaños y no invité a nadie más que a mi gente”, señaló. Desde el estudio le recordaron que tenía derecho a invitar a quien quisiera, algo con lo que la conductora coincidió de inmediato. “Pero por supuesto, no piensen nada”, respondió antes de volver a referirse a Lali y enfrentar las versiones de un supuesto enojo de la cantante por antiguos dichos sobre su casamiento con Rosemblat.

“Adoro a Lali y ese día, bueno, tiré fruta para Pedro”, explicó en alusión a los dichos en contra Rosemblat que dijo en enero. Después recordó la expresión que había utilizado en aquella oportunidad: “Dije: ‘Bueno, ¿quién sos, bebé?’”. La frase generó risas en el estudio, aunque Moria insistió en que su vínculo con Lali no estaba atravesado por el resentimiento y que sus declaraciones formaban parte de su manera frontal de expresarse.

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Las aclaraciones de Moria Casán llegaron después de que, en enero de este año, reaccionara públicamente al anuncio del casamiento. En diálogo con Puro Show, la One había reconocido que la noticia le había generado una sensación amarga. “Me preguntaron ayer y me desilusioné. Porque me parece raro que se case. Me parece que la perdemos”, había lanzado, al considerar que la decisión de Lali Espósito no coincidía con la imagen de libertad que la artista había representado durante su carrera.

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“Ella misma decía que nunca se iba a casar. Me parece tan libre que no… Pero ojo, no es un ataque, la adoro, por favor. Pero no, no me gusta”, había insistido. La conductora también había apelado a su propia historia para explicar por qué cuestionaba la institución matrimonial. “Me casé una vez por civil y por iglesia y me divorcié. Por civil; para la Iglesia me llevaron engañada, porque fue con vestido negro”, recordó. Después reforzó su opinión con una de sus frases más provocadoras: “El anillo carcelero. El casamiento, el casorio, me parece una institución primitiva. Yo me caso todo el tiempo, pero no con jueces: me caso con el universo”.