Laura Ubfal reveló quién será el conductor de Intrusos en 2027: ¿Pallares o Lussich?

Una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina atraviesa un momento de cambios y su futuro profesional ya comenzó a generar repercusiones. Después de años compartiendo proyectos y consolidarse como una de las parejas más identificadas con el mundo del espectáculo los conductores, Rodrigo Lussich y Adrian Pallares , se preparan para tomar caminos diferentes.

La noticia se conoció este jueves 29 de octubre y fue Laura Ubfal quien aportó detalles sobre la determinación que habría tomado América TV respecto de uno de sus ciclos más emblemáticos. La información también abrió interrogantes sobre los próximos proyectos de sus protagonistas y el futuro de la programación del canal.

A través de su diario digital, la periodista contó que, luego de una reunión realizada al finalizar la emisión de Intrusos de este jueves, se definió cómo continuará el programa de espectáculos: "Después de una reunión que se hizo al finalizar la emisión de este jueves de Intrusos se supo que finalmente América decidió que Rodrigo Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía del canal", escribió Ubfal. De esta manera, Rodrigo Lussich quedaría como único conductor del histórico ciclo de América TV, mientras que Adrián Pallares dejaría el espacio que compartió con su compañero durante los últimos años.

Sin embargo, la salida de Pallares no significaría el final de su vínculo con la pantalla, ya que existiría una propuesta para que pueda desarrollar un proyecto propio: "Según se sabe, en momentos en que las producciones de Mandarina fueron vendidas en un 100 por ciento al Grupo Octubre, la oferta para Adrián Pallares sería tener un ciclo propio en reemplazo en el 2027 de El Diario de Mariana", agregó la periodista.

Qué dijo Paula Varela sobre la separación de la dupla

La información también fue abordada por Paula Varela, donde compartió sus impresiones sobre la decisión y reconoció que dentro del equipo ya se venía hablando de esta posibilidad: "Me parece que es un poco lo que venían diciendo ellos, eso es lo que sabemos hasta ahora nosotros. Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes, el equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto", explicó.

Además, la panelista planteó que la posibilidad de trabajar por separado podría responder a una intención de ambos conductores de explorar nuevos desafíos profesionales. En ese sentido, recordó cómo comenzó la sociedad televisiva: "Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino".

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

La decisión final sobre el futuro de Intrusos

Pese a la información que trascendió, Varela aclaró que todavía existen cuestiones que dependen de las autoridades de América TV. También consideró que el canal podría apostar por mantener la estructura actual del programa debido a los resultados que consiguió: "Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal", concluyó.

Así, mientras Rodrigo Lussich se perfila para continuar al frente de Intrusos, el futuro de Adrián Pallares podría estar ligado a un nuevo proyecto televisivo en 2027. Una transformación que marcaría el cierre de una etapa para una dupla que construyó una extensa trayectoria compartida en la televisión argentina.