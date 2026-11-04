La foto de Barby Silenzi y El Polaco después de hacer el amor: la publicaron para desmentir rumores de separación.

El famoso cantante de cumbia, El Polaco , y la bailarina Barby Silenzi , volvieron a demostrar que la pasión entre ellos sigue más viva que nunca.

Después de que nuevamente circularan rumores sobre una nueva crisis en la pareja, los enamorados decidieron despejar cualquier duda con una publicación que sorprendió a sus seguidores y dejó en evidencia que el fuego de su relación continúa intacto.

En las últimas horas, El Polaco y Barby Silenzi compartieron una fogosa selfie desde la cama, aparentemente después de un encuentro íntimo. En la imagen se los puede ver abrazados, sin ropa a la vista y con sus rostros muy cerca, en una postal cargada de complicidad que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

Lejos de las versiones que apuntaban a un nuevo distanciamiento en la pareja, los artistas dejaron en claro que la química entre ellos sigue presente, pese a las numerosas idas y vueltas que marcaron su historia de amor. A lo largo de los años, El Polaco y Barby atravesaron separaciones, reconciliaciones y momentos de tensión, pero siempre encontraron la manera de volver a apostar por el vínculo que los une.

Como si fuera poco, recientemente los enamorados también sorprendieron con la llegada de un nuevo integrante a la familia. Fue la propia Silenzi quien anunció en Instagram que habían decidido sumar un "varoncito" a sus vidas, una noticia que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Sin embargo, no se trataba de un nuevo embarazo, sino de la adopción de un cachorro que llegó para llenar de alegría el hogar familiar. El pequeño se convirtió rápidamente en el compañero inseparable de sus hijas y también de Bambi, la mascota que ya tenían y que recibió con entusiasmo a su nuevo hermano perruno.

La nueva profesión de El Polaco

A mediados de mayo, El Polaco estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand y sorprendió a la conductora al revelar un inesperado proyecto personal que poco tiene que ver con su carrera musical. Entusiasmado con esta nueva etapa, el cantante de cumbia villeta incluso se animó a hacerle una particular invitación a La Chiqui, quien no dudó en rechazarla.

Durante la charla, el artista confesó que comenzó a estudiar para convertirse en piloto de avión, un sueño que lo acompaña desde su infancia. Además, le propuso a Mirtha llevarla a volar una vez que obtenga su licencia, aunque la diva prefirió no aceptar el ofrecimiento.

“Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico. Fui una vez a Brasil y el piloto me hizo subir a la cabina. Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco. Siempre me quedó en mi cabeza eso y mi viejo decía que iba a ser piloto de avión. Nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad”, detalló sobre su nueva faceta.