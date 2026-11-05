El conductor estrella de la señal de las pelotitas confirmó que preparan un mega proyecto enfocado en un certamen de baile. Cómo será y cuáles son los detalles del formato por el que pasaron estrellas del país.

Cómo será "Bailando con las Estrellas", el nuevo programa de Santiago del Moro en Telefe: explicó cuál será la esencia del certamen

En la televisión argentina volverá a aparecer un certamen de baile donde figuras del espectáculo batallarán por obtener el premio. No será el histórico Bailando por un sueño que supo conducir en más de una oportunidad Marcelo Tinelli , sino que se trata de un nuevo proyecto con mirada internacional, conducido por un nombre importante en ese rol: Santiago Del Moro , la figura de Telefe que viene de hacer esa labor en Gran Hermano.

En medio de un sinfín de especulaciones y rumores que corrían en el mundo del espectáculo, el propio conductor confirmó la noticia: se realizará la versión local de Dancing with the stars , el certamen que la ABC estrenó en 2005 en Estados Unidos y se convirtió en un éxito. Un estilo similar al Bailando, pero que no tiene nada que ver con ese programa histórico.

Durante la emisión matutina de su programa radial La mañana del Moro , en La 100 , contó: "Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, dijo con cierto entusiasmo por el proyecto.

Además explicó detalles sobre cuál es el enfoque que tienen para este proyecto con el que buscarán atrapar a los televidentes: "Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

Del Moro dejó en claro que el proyecto será una realidad y está confirmado. Pero sin embargo, todavía hay algunas cuestiones que restan definir: “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”.

Por otra parte se negó a hacer referencia sobre posibles protagonistas del certamen: “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”, sostuvo.

En medio de su confirmación, dejó en claro que habrá otro Gran Hermano: "Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”, concluyó exultante.

Las estrellas argentinas que brillaron en el formato

Cabe destacar que Diego Maradona fue partícipe del formato, durante la edición 2005 que se realizó en Italia. En aquella oportunidad bailó junto a Ángela Panico durante cuatro galas, hasta que tuvo que abandonar la competencia por cuestiones de salud y pedido de los médicos tras una cirugía. Pidió disculpas y se marchó firmando que se estaba exigiendo demasiado.

Otra de las figuras argentinas que participó fue Wanda Nara, quien lo hizo en la edición 2023 junto a Pasquale La Rocca. A diferencia de Diego, logró el título el 23 de diciembre tras ganarle a Simona Ventura y Samuel Perón con un 70% de los votos.

En 2022, previo al título, también tuvo una aparición bailando bachata junto a Antonio Berardi. En esa oportunidad se trató de una baile puntual.