De qué murió Marcos Camino, fundador de los Palmeras

El músico santafesino habría sido encontrado sin vida en su estudio de grabación. Había comunicado este año su retiro de los escenarios.

Marcos Camino , uno de los fundadores de Los Palmeras , murió este martes a los 76 años. Según las pericias policiales, el acordeonista decidió quitarse la vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en el corazón de barrio Candioti Norte de Santa Fe .

Según el parte policial, el operativo se inició a partir de un aviso del Centro de Emergencias 911 por un presunto suicidio. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que se identificó como cuñada del músico.

“Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir , por lo que acercan al lugar junto con un empleado para poder abrir el galpón y al ingresar observan al masculino colgado de una estructura de hierro con una soga”, informaron fuentes policiales en diálogo con TN.

El adiós de un referente tras más de cinco décadas

Este año, Marcos Camino había anunciado su salida de Los Palmeras por motivos de salud, según él mismo declaró. La decisión llegó un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, lo que marcó una ruptura en la sociedad que sostenía el grupo.

Durante más de cincuenta años, Camino fue parte fundamental de la banda, aportando su talento y su acordeón a los grandes éxitos de la cumbia santafesina.

Como fundador y figura histórica de Los Palmeras, Camino dejó una huella imborrable en el género. Su trayectoria y su aporte musical lo convirtieron en un referente indiscutido para generaciones de artistas y fanáticos.

La noticia de su muerte generó una profunda tristeza en Santa Fe y en todo el país, donde Los Palmeras son sinónimo de fiesta y tradición popular.

Quién era Marcos Camino

Marcos Camino nació en Santa Fe en 1950 y se convirtió en uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. En diciembre de 1972 se incorporó a Los Palmeras como acordeonista y, con el paso de los años, asumió la dirección de la banda. Junto a Rubén "Cacho" Deicas, formó una de las duplas más emblemáticas de la música tropical argentina, con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales durante más de cinco décadas.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la presentación de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana de 2019, donde interpretaron Soy sabalero, una canción que se convirtió en un verdadero himno para los hinchas de Colón de Santa Fe.

En febrero de este año, el histórico acordeonista anunció su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud, una decisión que generó una profunda conmoción entre sus seguidores. A través de un video publicado en las redes sociales, explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”.

Visiblemente emocionado, Camino también compartió una reflexión sobre el momento que atravesaba y la tranquilidad que sentía al dejar su lugar en la agrupación: “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, Los Palmeras le dedicaron unas sentidas palabras. "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", escribieron.