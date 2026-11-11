Salió a la luz el arreglo económico entre Tini y su papá: los detalles que sorprendieron

La relación entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel atravesó meses de tensión por cuestiones vinculadas con la administración del dinero que genera la carrera musical de la artista. La interna familiar despertó distintas versiones y mantuvo la atención sobre uno de los vínculos más importantes en la vida de la cantante.

En medio de las especulaciones sobre el futuro de la relación, el periodista Daniel Ambrosino dio a conocer novedades sobre las negociaciones y aseguró que ambos habrían conseguido acercar posiciones para resolver sus diferencias económicas.

Durante una emisión de Intrusos, Ambrosino contó que el entendimiento entre la cantante y su padre estaría cerrado desde hace varios meses. Según explicó, las partes habrían definido cómo se distribuirán los ingresos vinculados con la actividad profesional de Tini: "El arreglo ya está hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un 30% y 70%: el 70% obviamente para Tini y el 30% para Alejandro" , comenzó Ambrosino y detalló: "Martina ya aceptó que fuera este 70 y 30%. Tienen que firmar todo , hay una cuestión que tiene que ver con todo lo administrativo económico porque hay que hacer mucho traspaso de firmas".

De esta manera, el acuerdo contemplaría que la intérprete conserve el 70% de las ganancias, mientras que su padre recibiría el 30% restante. Sin embargo, todavía quedarían pendientes distintos procedimientos administrativos para formalizar lo pactado.

La casa de San Isidro y las cuentas en Estados Unidos

Otro de los puntos que trascendieron tiene que ver con los bienes y las cuentas que forman parte de las negociaciones. De acuerdo con la información compartida por el periodista, Tini tendría una postura definida respecto de las propiedades involucradas en el conflicto: "Tini no quiere ninguna propiedad salvo la casa que tiene en San Isidro, la que está ahora. Esa es la única casa que Tini quisiera tener", continuó el periodista sobre el arreglo de Tini y Alejandro Stoessel, y detalló: "Las cuentas LLC de Estados Unidos que están a nombre de Alejandro tienen que cambiar de titularidad y pasar a nombre de la persona que Tini decida, un contador o alguien que tenga un poder legal".

El contrato de confidencialidad que formaría parte del acuerdo

Por último, desde el ciclo de espectáculos también aportaron información sobre una cláusula que estaría contemplada en el entendimiento entre padre e hija: "Hay un contrato de confidencialidad donde en ese contrato figuraría que Alejandro Stoessel no se quedó con ninguna parte de dinero".

Así, el acuerdo económico representaría un paso importante para resolver la disputa familiar que involucra a la cantante y a su padre. No obstante, según lo informado en televisión, todavía resta completar la documentación y los cambios de titularidad necesarios para dejar formalizado el arreglo.