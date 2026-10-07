La imagen fue compartida por Felipe en Instagram y un detalle de la lápida de Ricardo Fort llamó la atención de los usuarios.

La foto de la tumba de Ricardo Fort que sorprendió porque reveló un detalle desconocido de "El comandante"

A casi 13 años de su muerte, Ricardo Fort volvió a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de las redes sociales. Esta vez, no fue por una anécdota de su vida mediática ni por alguna de sus recordadas apariciones televisivas, sino por una imagen que despertó la curiosidad de sus seguidores.

La postal fue compartida por Felipe Fort , uno de los hijos del empresario y mediático, a través de su cuenta de Instagram . Como suele hacer en sus redes, el joven publicó distintas fotografías vinculadas con su vida personal y con momentos compartidos junto a su hermana, Marta.

Sin embargo, entre todas las imágenes del álbum hubo una que rápidamente concentró la atención de los usuarios. Se trató de una fotografía de la tumba de Ricardo Fort , que generó numerosos comentarios y volvió a instalar el nombre del empresario entre los temas más comentados por los internautas.

La imagen permitió observar con claridad la inscripción que aparece en la lápida. Allí puede leerse: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. Este detalle llamó particularmente la atención de quienes conocieron la historia del mediático, ya que dejó al descubierto un dato de su identidad que no siempre estuvo presente en el conocimiento público.

Sorpresa por descubrirse el segundo nombre de Ricky

El segundo nombre de Ricardo Fort, Aníbal, fue uno de los aspectos que más sorprendieron a los usuarios que repararon en la fotografía publicada por Felipe. La imagen, que formaba parte de una selección más amplia, terminó convirtiéndose en la protagonista de la publicación. La fecha también vuelve a poner el foco en la figura de Ricardo Fort. El empresario nació el 5 de noviembre y, de acuerdo con la información compartida, el próximo 5 de noviembre cumpliría 58 años. Además, el 25 de ese mismo mes se cumplirá un nuevo aniversario de su muerte.

Desde su fallecimiento, sus hijos Marta y Felipe Fort mantuvieron presente su recuerdo y continuaron compartiendo distintos aspectos de su vida familiar y del legado que dejó. A través de las redes sociales, ambos suelen recuperar fotografías, recuerdos y momentos que permiten mantener vigente la memoria de su padre entre quienes todavía siguen de cerca su historia.

Así, una simple imagen publicada por Felipe volvió a despertar interés alrededor de Ricardo Fort y permitió que sus seguidores descubrieran un particular detalle grabado en la lápida del empresario.