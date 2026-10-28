El Chato Prada desmintió los rumores de un nuevo romance y reconoció que sus sentimientos por Lourdes Sánchez.

El Chato Prada no suelta y le vuelve a declarar su amor a Lourdes Sánchez: "Mi amor por ella sigue intacto"

La separación de El Chato Prada y Lourdes Sánchez continúa generando repercusiones y nuevas versiones sobre el presente sentimental de ambos . Después de que trascendieran rumores que lo vinculaban con otra mujer, el productor decidió aclarar su situación y responder a las especulaciones que comenzaron a circular tras la ruptura.

En una entrevista, el histórico productor de televisión fue contundente al referirse a la posibilidad de haber iniciado una nueva relación. Además, sus declaraciones dejaron en evidencia que, aunque la pareja se encuentra separada, todavía hay sentimientos que siguen presentes.

Ante las versiones que lo relacionaban sentimentalmente con otra mujer, Prada negó estar comenzando una relación y también rechazó las especulaciones sobre una supuesta visita a su casa: “ Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa ”, aseguró el Chato. Con esa respuesta, el productor buscó ponerle freno a los comentarios sobre su vida privada y desmentir las versiones que surgieron después de su separación de la bailarina y conductora.

Sus palabras llegaron en un momento en el que la ruptura de una de las parejas conocidas del ambiente televisivo continúa despertando interés. La situación sentimental de ambos se convirtió en tema de conversación, especialmente ante las dudas sobre cómo atraviesan esta nueva etapa.

La declaración de amor que sorprendió tras la separación

Sin embargo, la aclaración sobre su presente amoroso no fue la única declaración que hizo Prada. Consultado por su vínculo con Lourdes Sánchez, el productor se refirió directamente a sus sentimientos por su expareja y dejó una frase que llamó la atención: “Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella”, expresó.

La afirmación marcó un contraste entre la ruptura y el cariño que, según sus propias palabras, todavía siente por la bailarina. Aunque confirmó que actualmente están separados, Prada dejó en claro que el final de la relación no significó que sus sentimientos desaparecieran.