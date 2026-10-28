Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ¿segunda oportunidad?: el pedido del polista que involucra a Zaira Nara

Una nueva versión sobre la vida sentimental de Chechu Bonelli y Facundo Pieres generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Después de un período de distanciamiento, la modelo y el polista habrían vuelto a acercarse, aunque el supuesto reencuentro estaría marcado por una decisión que llamó la atención.

La información fue revelada por Yanina Latorre durante su programa, donde dio detalles de lo que habría ocurrido entre ambos tras el regreso del deportista de un viaje al exterior. Según explicó la conductora, el vínculo se habría reactivado , pero con una condición que cambiaría el rumbo de esta nueva etapa.

Durante su intervención, Latorre contó que Pieres había regresado de una gira de polo por Estados Unidos y que, a partir de entonces, habría retomado el contacto con Bonelli. Sin embargo, el acercamiento no se habría dado en los términos habituales, ya que el deportista le habría pedido mantener la situación lejos de la exposición pública: “ Ellos hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen ”, aseguró la periodista frente a sus compañeros, que reaccionaron con sorpresa ante la posibilidad de una reconciliación.

La conductora también aclaró que, según la información que manejaba, ambos se encuentran solteros. De todos modos, el punto que despertó mayor interés fue la supuesta intención de Pieres de evitar que el vínculo volviera a ocupar un lugar central en las noticias del espectáculo.

El conflicto con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en el centro de la versión

Al explicar los posibles motivos de esa decisión, Latorre vinculó la situación con las repercusiones mediáticas que rodearon al polista por su conflicto con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: “Él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío, con Ivana y tal”, explicó la conductora al referirse a la versión que había llegado a sus oídos.

De acuerdo con ese relato, el deseo de mantener el acercamiento en reserva estaría relacionado con la intención de evitar nuevas polémicas públicas. Así, la posibilidad de una reconciliación entre Bonelli y Pieres quedó ligada a un contexto que ya había generado atención en los medios. Sin embargo, la periodista deslizó otra interpretación sobre la supuesta condición que el polista le habría planteado a la modelo. Esta vez, puso en duda que la discreción respondiera únicamente al deseo de mantenerse al margen de las noticias del espectáculo.

La otra versión sobre los motivos de Facundo Pieres

En el mismo programa, Latorre compartió una segunda versión acerca de las razones que podrían explicar por qué Pieres no querría hacer pública la relación: “Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo”, lanzó la conductora.

Como si eso fuera poco, también, vinculó la situación con la reconciliación de Zaira Nara con el padre de sus hijos, un tema que, según su relato, también afectaría emocionalmente al polista: “Y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara ”, cerró.

De esta manera, la periodista dejó abierta la incógnita sobre las verdaderas intenciones del deportista y el futuro del vínculo con Bonelli. Por el momento, la información corresponde a lo relatado por Latorre y no confirma públicamente una reconciliación entre ambos.