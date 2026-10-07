¡Bomba! Zaira Nara y Jakob von Plessen reconciliados: todos los detalles

Zaira Nara y el padre de sus hijos, Jakob von Plessen , volvieron a apostar al amor pero no fueron ellos quienes lo confirmaron, sino su entorno.

Después de varios años marcados por cambios en su vida personal y una separación que había puesto distancia entre ellos, una noticia volvió a despertar el interés sobre la relación de Zaira Nara y Jakob von Plessen . La pareja, que tiene dos hijos en común , Malaika y Viggo, volvió a quedar en el centro de la escena luego de una inesperada revelación en televisión.

La información surgió cuando comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre la modelo y el empresario. En medio de la conversación, Karina Iavícoli hizo referencia al vínculo que ambos mantienen y dejó abierta la posibilidad de que estuvieran atravesando una nueva etapa como pareja .

“Sé que tienen muy buena relación y me dijeron que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos ”, había comentado la periodista. Sus palabras generaron expectativa y llevaron a Nora Colosimo , mamá de Zaira y Wanda Nara, a buscar una confirmación de primera mano.

Nora Colosimo en modo periodista

Lejos de quedarse solamente con las versiones que circulaban en el programa, la madre de la modelo decidió preguntarle directamente a su hija. Según relató durante la charla, fue la propia Zaira quien le dio permiso para hacer pública la situación y confirmar qué estaba ocurriendo entre ambos: “Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas’”, contó Nora Colosimo, dejando en claro que la reconciliación no se trataba solamente de un rumor televisivo.

La noticia tomó mayor relevancia por la historia que Zaira Nara y Jakob von Plessen construyeron juntos y por los años que compartieron antes de atravesar la separación. Aunque decidieron tomar caminos diferentes durante un período, ambos mantuvieron un vínculo cercano, especialmente por sus hijos.

La modelo disfrutó de las playas del Mediterráneo junto sus hijos Vigo y Malaika.

“Siempre hubo mucho amor”

En ese sentido, Nora destacó la relación que conservaron incluso durante la distancia y remarcó el cariño que siempre existió entre ellos. “Y a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es recién cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, expresó con alegría.

De esta manera, la madre de Zaira fue quien terminó confirmando una de las noticias sentimentales que más expectativa había generado en los últimos días: después de la separación, Zaira Nara y Jakob von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad.