El dolor de la madre del ladrón que mató un joyero: "Que me muestren que entró con un arma"

Dijo entender al comerciante que, según la Justicia, le disparó en legítima defensa. Y que no respalda el delito. Pero tiene dudas y pidió que investiguen.

El dolor de la madre del ladrón abatido en una joyería: "Que me muestren que entró con un arma".

Yanina, la madre de Marcos Dip, el joven ladrón de 23 años que murió baleado por el dueño de una joyería de Trelew durante un intento de robo al comercio, reclamó que se investigue en profundidad el hecho ocurrido el 20 de agosto de 2026.

La Fiscalía decidió no imputarle ningún delito al propietario del local, interpretando que el comerciante actuó en legítima defensa .

Pero en las últimas horas la mujer sostuvo que, según lo que le transmitieron informalmente, su hijo, quien había violado la prisión domiciliaria que cumplía, no había ingresado armado a la joyería.

"Yo estoy de los dos lados, entiendo la situación, pero es mi hijo", explicó en una nota reciente con LU 17 Radio Chubut.

Y agregó: "Si a vos te entran a robar, vos te vas a defender, lo poco o mucho que entendés. Yo entiendo todo. Yo no voy a decir que es injusto, pero yo quiero realmente saber qué pasó".

Además, reclamó que se den a conocer imágenes de cámaras de seguridad: "Si vos tenés un prontuario, y vas a un lugar, te ven sospechoso y te dan un tiro. A mí que muestren las imágenes de que mi hijo iba a robar", sostuvo.

Madre joven: "Hice lo posible"

La mujer contó que fue mamá joven, a los 15 años, y que crió a su hijo haciendo "lo posible".

Rechazó las versiones que circularon en las redes sociales sobre el entorno familiar del joven fallecido. "No es como dicen, que viene de una familia de chorros. Yo soy una mina que labura como todos en mi familia, todos trabajamos".

Marcos Dip tenía prisión domiciliaria con el beneficio de salidas transitorias.

Además, hizo un breve perfil de su hijo Marcos con su mirada de mamá: "Tenía la mirada de un nene. Le tenía miedo a la oscuridad. Rescataba perros por donde veía. No era un nene malo como dicen, tenía toda la vida por delante", expresó muy conmovida.

Reclamo por el trato que recibió

Yanina también cuestionó el trato que recibió de las autoridades cuando se acercó a pedir información sobre el cuerpo de su hijo.

"Me trataron mal todos en la comisaría y más de 3 horas esperando en la Fiscalía”, se quejó.

“Yo estaba tratando de ver qué había pasado con el cuerpo de mi hijo. Solo me enviaban de acá para allá, pero nadie me hablaba. Lo único que pedía es verlo antes de la autopsia", relató.

Y reveló la información que le dieron extraoficialmente y que en la que ahora se basa para pedir que investiguen qué pasó.

"Lo único que me llegó es que Marcos no entró con un arma. Y si vos no entrás con un arma, ¿por qué te meten un tiro así de una?", se preguntó.

Con prisión domiciliaria por una doble condena

Marcos Dip tenía una doble condena por robos cometidos en Puerto Madryn, que cumplía bajo la modalidad de prisión domiciliaria en la casa de su madre, con el beneficio de salidas transitorias.

El intento de robo fue el 20 de agosto de 2026 en una joyería en pleno centro de Trelew.

Según relató Yanina, más de un mes antes del intento de robo a la joyería, discutió con ella y se fue de la casa.

En consecuencia, Marcos se encontraba prófugo de la prisión domiciliaria al momento del hecho del jueves 20 de agosto.

Legítima defensa y permiso para portar armas

Horas después del intento de robo en la joyería, el fiscal Gustavo Núñez, que intervino en el caso, informó que encuadró el hecho como un caso de "autodefensa".

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, también adelantó que el comerciante no sería imputado por la muerte de Marcos.

Según informó el funcionario, el dueño de la joyería familiar ubicada en pleno centro de Trelew también le disparó a uno de los cómplices que ingresaron junto a Marcos, causándole una herida en la espalda baja.

Siguen buscando a tres cómplices

En total, se estima que participaron cuatro personas: dos que entraron al local y terminaron baleadas, y otras dos que esperaban afuera para la fuga en moto.

El ministro señaló, además, que el comerciante contaba con habilitación para el uso de armas y practicaba tiro habitualmente, y que en 2021 ya había sido víctima de otro robo violento en su domicilio, durante el cual lo amenazaron con cortarle los dedos si no entregaba las llaves y claves de la joyería.

Actualmente, los investigadores continúan trabajando en la causa en busca de identificar y dar con el resto de los prófugos, incluido el que resultó herido.