De 22 años, lo habían sentenciado a prisión efectiva por el robo a una casa en Puerto Madryn. El fiscal dijo que el comerciante actuó en legítima defensa.

El ladrón al que un joyero mató cuando entró a robarle cumplía condena y tenía salidas transitorias.

El ladrón que murió de un tiro en la cara este jueves 20 de agosto de 2026 durante un intento de robo a una joyería de Trelew fue identificado como Marcos Dip , de 22 años.

El nombre trascendió varias horas después del hecho, cuando se supo también que el joven ultimado por el dueño del comercio al que ingresó con dos cómplices para robar, tenía antecedentes penales.

Había sido condenado a cuatro años de prisión efectiva a principios de 2025 por un robo cometido en una casa de Puerto Madryn , la vecina ciudad de Chubut , y al momento del hecho en el que terminaron con su vida gozaba del beneficio de salidas transitorias, informó Diario Jornada.

El robo por el que terminó preso

Según pudo reconstruirse, Dip había sido detenido junto a un cómplice tras robar una casa en la zona sur de Puerto Madryn en febrero de 2024.

El dueño de una joyería mató a un ladrón que entró a robar a su local

Ambos fueron identificados a partir de cámaras de seguridad que registraron el hecho, y en los allanamientos posteriores se recuperó el botín sustraído.

La causa fue caratulada como "robo agravado por escalamiento", y tanto Dip como su cómplice reconocieron su culpabilidad, por lo que fueron condenados a cumplimiento efectivo.

Muerte en la joyería de Trelew

El intento de robo que a Dip, más de dos años y medio después, le costó la vida ocurrió en pleno centro de Trelew, cuando junto a otras dos personas ingresó a la joyería Patagonia, ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre A. P. Bell y Pellegrini.

El comercio ya estaba abierto y el dueño se encontraba trabajando cuando el grupo entró al local.

Según las primeras investigaciones, en medio de un forcejeo el propietario del local disparó contra Dip, que murió en el lugar.

Los otros dos integrantes de la banda escaparon y son buscados por la Policía del Chubut, en paralelo a las tareas en el lugar del hecho para establecer lo sucedido.

“Un acto de defensa legítimo”

En ese contexto, el fiscal que interviene en la causa habló con medios locales y fue contundente al darle una calificación legal al hecho que investiga: "Un acto de defensa legítimo", definió.

Según explicó, el joyero actuó para repeler el ataque armado y esa circunstancia es, hasta el momento, la que descarta una acusación en su contra.

"Él ha actuado legítimamente en la escena", agregó Gustavo Núñez, que condujo las primeras actuaciones en el lugar.

Forcejeo y disparo en un robo agravado

Núñez confirmó que la Fiscalía trabaja junto a la Policía de Chubut, la División de Investigaciones (DPI) y Policía Científica para reconstruir lo sucedido.

"La primera hipótesis, y la más fuerte, es que estamos hablando de un robo agravado que sucedió en una joyería", explicó a ADNSUR.

Según los primeros elementos reunidos, los tres sospechosos habrían ingresado armados al comercio y se produjo un forcejeo con el propietario, quien efectuó un único disparo que impactó cerca del rostro de uno de ellos.

"Estamos hablando de un solo disparo, pero está trabajando personal de la Policía Científica", precisó el fiscal sobre el trabajo pericial que se estaba llevando adelante en las horas posteriores al hecho.

Respecto del comerciante, Núñez señaló que quedó muy afectado por lo ocurrido y que por eso fue convocado el Servicio de Asistencia a la Víctima para su contención.

"Se encuentra shockeado, es una situación poco común", expresó el fiscal.