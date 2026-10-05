Quedó a la deriva con otros perros del dueño de un taller que se quemó. Proteccionistas rechazan la eutanasia, dicen que hay tratamiento y le buscan hogar.

Rescataron a una perra de un incendio, nadie la quiere adoptar y piden sacrificarla por pena: ¿qué le pasa?.

Deisy, una perra adulta, tranquila y cariñosa, quedó a la deriva tras el incendio de un taller mecánico en Comodoro Rivadavia, en Chubut , y necesita con urgencia un hogar de tránsito o una adopción responsable .

El problema es que tiene sarna demodécica y, según las proteccionistas que la asisten, la gente la rechaza por su aspecto.

A eso se suma que la familia del dueño del taller, que continúa internado en terapia intensiva y era el único que se hacía cargo de Daisy y varios perros más, no quiere quedarse con su mascota.

El último fin de semana, ya varios días después del incendio que dejó a estos animales librados a su suerte, el pedido de los proteccionistas se volvió más urgente.

Sucede que, ante la situación de la perra, algunos vecinos del barrio empezaron a hablar de sacrificarla. Les da pena verla en ese estado. Aunque nadie se propone para hacerse cargo de cuidarla.

Proteccionistas y veterinarios rechazan esa salida y sostienen que la demodexia tiene tratamiento y que, con los cuidados adecuados, la perra puede recuperarse y vivir bien.

"La eutanasia es una decisión clínica, no es una decisión de un vecino", remarcó Irene a ADNSUR, una de las proteccionistas de la zona que sigue el caso.

Qué piden los proteccionistas

Irene explicó qué necesita Deisy: "Nos falta un tránsito o adopción responsable para que se recupere”, dijo.

Y agregó: “Es muy importante que esté en un hogar. No puede seguir en la calle y menos en el taller quemado, que quedó con muchos químicos tras el incendio. Necesitamos que esté resguardada, que levante peso y pueda empezar su tratamiento".

El incendio fue en la madrugada del 29 de septiembre de 2026 y los bomberos debieron asistir con oxígeno al ocupante del taller mecánico, que quedó internado.

Además, ella misma se ofreció a asistirla: "Yo puedo ir todos los días a darle de comer y seguir el tratamiento", contó.

El grupo se ocupa de la alimentación, de los controles y del tratamiento veterinario, y recibe colaboración económica para cubrir los costos.

¿Contagia la sarna demodécica?

La sarna demodécica, también llamada demodexia, es una enfermedad que provoca el ácaro Demodex canis.

Por lo general no es contagiosa y afecta sobre todo a perros con el sistema inmunológico debilitado.

Entre sus síntomas figuran la pérdida de pelo, la inflamación y, en algunos casos, las infecciones secundarias. El tratamiento habitual combina medicamentos tópicos y orales con baños medicados.

El incendio del taller en Chubut

El fuego en el taller donde viven Daisy y los otros perros del mecánico se desató en la madrugada del martes 29 de septiembre de 2026, pasadas las 03 de la mañana.

El inmueble está ubicado en Pasaje Paraná al 451 y policías de la Seccional Segunda, que patrullaba la zona, activó una alerta luego de ver una densa columna de humo negro que salía del garaje.

Avisaron a los bomberos y a una ambulancia.

En el lugar, el hijo del dueño les advirtió que su padre dormía en una habitación al fondo del terreno.

Los bomberos lo encontraron gravemente afectado por la inhalación de humo y, tras darle oxígeno en el lugar, lo trasladaron al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El hombre, identificado como Leopoldo Sosa, de 67 años, quedó en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Según los primeros testimonios, el incendio se inició porque el mecánico habría dejado encendido un calefactor para calentar el taller, donde había tres vehículos estacionados.

Otra perra, intoxicada

Los perros que vivían en el taller quedaron sin nadie que se ocupara de ellos.

En el momento de la emergencia, la más complicada no era Daisy, sino otra perra, llamada Negrita.

Fue trasladada de urgencia a la Veterinaria Roca por una intoxicación con monóxido de carbono, dificultad respiratoria y quemaduras en los ojos.

Negrita, la perra que sufrió intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y ya se recupera en un hogar de tránsito. ADNSUR

A casi una semana, se informó que evoluciona favorablemente. Sigue con tos, pero ya se alimenta. Mientras, continúa con vapor y medicación, y se recupera en un hogar de tránsito.

Por otra parte, proteccionistas y vecinos se organizaron para asistir a la manada y, tras el incendio, se pidieron cuchas, frazadas y colaboración económica.

En ese contexto se detectó el problema de salud de Daisy, que por el momento no tiene acceso al tratamiento que necesita.

Cómo ayudar a Deisy

Quienes puedan ofrecer un espacio para Deisy o colaborar con alimentos y elementos para los perros pueden comunicarse con las proteccionistas que llevan adelante la asistencia de la manada.

Las donaciones para afrontar los gastos veterinarios se reciben a través del alias de Mercado Pago silvia.fuego.