El club Racing de Trelew expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia. La mujer que también iba en el VW Gol está grave.

Tragedia en la Ruta 3: los muertos son el papá y el tío del chico que fue al torneo de fútbol infantil.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el club Racing de Trelew expresó sus condolencias y acompañamiento a un integrante de uno de sus equipos de fútbol infantil, cuyo padre y su tío murieron en el terrible choque ocurrido este domingo en la Ruta Nacional N° 3 en Chubut .

La familia había viajado a Comodoro Rivadavia a presenciar un torneo de fútbol infantil en el que participó Racing.

Durante el regreso, por la noche de este domingo 4 de octubre, el Volkswagen Gol en el que viajaban el padre y el tío del menor quedó en medio de una maniobra peligrosa entre dos camiones, cuya mecánica y origen todavía se investiga.

Como consecuencia de esa maniobra, el Gol chocó de frente contra uno de los camiones y los dos hombres, de 30 y 28 años, fallecieron en el acto.

Así quedó el Volkswagen Gol tras el choque en la Ruta 3.

En el Volkswagen también viajaba una mujer de 22 años, que se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, con heridas graves.

El mensaje de Racing de Trelew

“Desde Racing Club de Trelew queremos acompañar con profundo dolor a Uriel López Díaz, jugador de nuestra institución, y a toda su familia en este difícil momento”, comunicó el equipo chubutense a través de sus redes sociales.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su papá y hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra fuerza a Uriel y a sus seres queridos”, agregó el mensaje.

“Como club, queremos estar cerca y acompañar a nuestra familia racinguista ante este momento de profundo dolor”, scontinúa el comunicado.

Finalmente, expresa: “Uriel, no estás solo. Estamos con vos y con toda tu familia”.

Qué pasó en la Ruta 3

En el choque en el que los dos trelewenses perdieron la vida estuvieron involucrados dos camiones. Uno viajaba en el mismo sentido que ellos, delante del Volkswagen Gol. El otro circulaba en sentido sur, desde Trelew hacia Comodoro.

Según surge de las primeras actuaciones realizadas por la Policía en el lugar, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor del vehículo pesado que iba hacia el sur habría realizado la maniobra que desencadenó todo lo posterior.

En cuestión de instantes, el camionero que iba delante del VW Gol se encontró con otro camión, de frente.

Para evitar el impacto, el conductor se tiró hacia la banquina, logró eludir parcialmente al otro vehículo y terminó al costado de la calzada, con daños menores.

Detrás venían los hermanos en el Gol. Al desviarse el vehículo que los precedía, se hallaron con el camión que había cambiado de carril, de frente, prácticamente encima de ellos.

"El camión impacta de forma frontal y de lleno contra el vehículo de menor porte y lamentablemente, ahí, prácticamente en el acto, pierden la vida los dos jóvenes", le contó Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, al medio local Adnsur.

Tras conocerse la tragedia, en las primeras horas de este lunes, familiares de las víctimas llegaron a Comodoro. Los cuerpos de ambos fueron trasladados a la morgue judicial.