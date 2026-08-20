Lideraba una banda que hacía inteligencia para elegir las víctimas. Entraban en las casas con armas de fuego y golpeaban y ataban a personas mayores.

El "Oreja" Quiroga, un ladrón violento: los antecedentes del preso que se escapó por la puerta de la cárcel.

La fuga de Kevin “el Oreja” Quiroga tuvo en vilo a la provincia de Chubut desde la noche de este miércoles 19 de agosto de 2026, cuando el peligroso delincuente se escapó del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew corriendo, a través de un portón abierto mientras, presuntamente, el encargado de vigilar el acceso estaba distraído mirando su teléfono.

Tras un importante operativo policial que arrancó en la noche del miércoles, el prófugo fue recapturado cerca de las 9 de este jueves 20 de agosto en las inmediaciones de la Ruta 3.

Quiroga , de 26 años, es el líder de una “pyme delictiva” que se dedicó a realizar asaltos violentos a viviendas de la ciudad de Trelew .

A través de un sistema de inteligencia, investigaban las características de los lugares donde podían cometer los atracos, analizando la seguridad de las propiedades, estudiando ubicaciones de cámaras de seguridad y buscando familias y personas especialmente vulnerables: adultos mayores, mujeres y gente sola.

Detención de Kevin Quiroga tras la fuga en Trelew.

Al menos cuatro atracos fueron consumados por esta banda en la que a Quiroga lo acompañaba su hermano, Sergio Jonathan Gil. El “Oreja” ya había sido condenado una vez y está imputado por otros dos casos.

Cuatro condenados en Trelew

En septiembre de 2024, en un juicio abreviado, Quiroga fue declarado reincidente y aceptó ir 6 años y 8 meses a prisión, para cerrar de este modo una causa en la que podía haberle cabido una condena mayor. Ya arrastraba antecedentes, por una condena previa, de 2019.

En la misma ocasión, otros tres integrantes de la organización negociaron condenas. Gil acordó ir a la cárcel por 5 años y 9 meses.

En tanto, Gilberto Jesús “Gibi” Jones recibió una pena de 3 años y 7 meses y Nicolás Antonio “Porteño” Salto, también reincidente, fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión.

Cómo hacían para robar

El mecanismo que utilizaban era siempre parecido. Conocían familias, horarios y cámaras de vigilancia y entraban armados a las casas, de manera sorpresiva y violenta.

Atacaban en grupo, ataban a las víctimas y las golpeaban ferozmente. Se comunicaban a través de handys, con uno de los integrantes haciendo de “campana” fuera de la vivienda asaltada.

Los atracos eran de noche y usaban autos robados para movilizarse. Se les comprabaron al menos tres asaltos, el 18 de julio, el 1 de agosto y el 13 de agosto de 2023.

Quiroga y Gil eran los líderes, los que decidían qué casas investigar, cómo y cuándo llevar a cabo los robos y también la forma, momento y proporciones en los que repartían el botín.

"No hagas nada porque te cagamos un tiro"

El episodio por el cual pesaba un antecedente de reincidencia sobre “el Oreja” había ocurrido el 5 de noviembre de 2019, en un comercio ubicado en 25 de Mayo al 3000, de Trelew.

Allí, Quiroga ingresó junto a sus cómplices y él mismo amenazó al encargado del local con una pistola en la cabeza mientras le decía: “No hagas nada porque te cagamos un tiro, ¿dónde está la plata?".

En esa ocasión, encerraron con un candado a las víctimas y se llevaron el dinero de la caja, documentación y cinco botellas de cerveza.