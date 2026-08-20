El detenido afrontaba un juicio en el que le podían caer 12 años de cárcel. Desplegaron un fuerte operativo de búsqueda en la Ruta 3.

Video: un guardiacárcel se entretuvo con el celular y se le escapó un preso por la puerta principal.

Tras un importante operativo de búsqueda, la Policía de Chubut logró recapturar a un detenido que se había fugado del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. Se trata de un hombre imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a realizar robos violentos en esa ciudad, con un pedido de condena de 12 años de prisión.

El prófugo atrapado es Kevin Agustín Quiroga, alias “Oreja”, de 26 años. De acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal en la causa que se le sigue, sería uno de los líderes -junto con su hermano, Sergio Jonathan Gil - de una “pyme de delitos” que primero realizaba tareas de inteligencia sobre viviendas y familias que luego sometía a asaltos violentos.

La fuga de Quiroga quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de la alcaidía. El video muestra el momento en cual el hombre sale corriendo por el portón principal del Instituto Penitenciario, que se encontraba abierto.

En las imágenes se ve que la situación ocurrió a las 22.35 de este miércoles 19 de agosto. Según las primeras informaciones que trascendieron, las investigaciones iniciales determinaron que el efectivo policial que se encontraba a cargo de la vigilancia del portón estaba mirando su teléfono celular.

Poco después de las 23, en el conteo de las personas alojadas en el establecimiento, los responsables constataron que faltaba uno de los internos.

Fue entonces cuando se revisaron las cámaras de vigilancia y se confirmó que Quiroga se había escapado.

Chubut: operativo en Ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn

Con esta información, se desplegó un importante operativo de controles y rastrillajes en la Ruta 3 con policías y gendarmes -incluso, efectivos que se encontraban fuera de servicio y fueron sumados de urgencia- revisando los vehículos que se dirigían desde Trelew hacia la zona de Puerto Madryn, en sentido norte.

Finalmente, alrededor de las 9 de este jueves, Quiroga fue recapturado. De acuerdo con las hipótesis iniciales de la Policía, tras escapar de la alcaidía por descuido o complicidad de un guardiacárcel, el delincuente escapó a pie a campo traviesa por dos o tres kilómetros y luego lo recogieron en un vehículo.

Esta teoría está sustentada en el hecho de que los perros rastreadores perdieron el rastro de Quiroga al llegar a la ruta. Respecto del efectivo que dejó escapar al recluso, se inició una investigación y sumario interno para determinar responsabilidades.

Quiroga había protagonizado un altercado durante la tarde y, como consecuencia, estaba provisoriamente ubicado en una sala de preingreso, separado del resto de los presos.

Cómo actuaba la banda

La banda que presuntamente lideraba Quiroga y por la cual se encuentra detenido e imputado operaba en Trelew, con robos violentos y sorpresivos, con el uso de armas de fuego, en viviendas donde detectaban que habitaban víctimas vulnerables, en especial personas mayores y mujeres.

Antes de perpetrar los robos, estudiaban los horarios en los que cada integrante de las familias estaba en la casa y también la ubicación de cámaras de seguridad.

La Fiscalía sostiene que, en un mecanismo aceitado, al mismo tiempo que llevaba adelante un robo, la organización ya iba planificando el siguiente golpe.

Quiroga es juzgado como jefe de la asociación ilícita, por dos robos doblemente agravados en poblado y en banda ocurridos en Trelew y por un robo agravado en poblado y en banda en una finca cercana.

En su prontuario figura un antecedente relacionado con un robo llevado a cabo el 5 de noviembre de 2019, cuando junto a dos cómplices asaltó un local comercial en el centro de la ciudad y amenazó al propietario colocándole una pistola en la cabeza.