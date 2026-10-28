Madres de un establecimiento de Comodoro Rivadavia denunciaron que lo hicieron cuando los chicos todavía estaban en las aulas, y sin aviso previo.

Fumigaron una escuela con los alumnos adentro y tuvieron que evacuarla: "Una locura".

Madres de alumnos de la Escuela 143 “Petróleo Argentino”, del barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia , en Chubut , fueron este miércoles 28 de octubre a Supervisión para reclamar por una fumigación hecha el día anterior en el establecimiento, según denuncian, sin aviso previo y cuando los alumnos estaban adentro del edificio.

Las familias cuestionan que el procedimiento se haya realizado cerca del horario de salida de clases y no después.

Según los relatos recogidos por medios chubutenses, hubo desconcierto , estudiantes que debieron abandonar las aulas y una gran cantidad de insectos que se vieron en el exterior del establecimiento.

“Mamá, casi me matan”

Una de las madres de la escuela contó a ADNSUR que se enteró de la fumigación cuando su hija salió de la escuela y le relató lo que había vivido.

“Salió de la escuela diciendo: ‘Mamá, casi me matan’. Yo me asusté y le pregunté qué había pasado”, declaró la mujer.

Según explicó, su hija adolescente le describió que estaban en clase y advirtieron una nube de humo. La menor le dijo que algunas compañeras empezaron a estornudar.

La mujer expresó su indignación por cómo se hizo el procedimiento.

“¿Cómo van a fumigar con los chicos adentro? Una locura, una locura”, repitió.

Qué hicieron los docentes

Además, siguiendo lo que le contó su hija, dijo que los docentes aceleraron la salida de los alumnos al advertir lo que ocurría.

“La profe les decía: ‘Vamos, chicos, vamos, que tenemos que salir’”, aseguró.

La Escuela 143 "Petróleo Argentino", en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Otro punto que generó críticas fue la falta de comunicación.

La madre aseguró que las familias no recibieron información anticipada, ni en los cuadernos de comunicaciones ni por los canales habituales de la institución.

La evacuación: humo en el pasillo

Una alumna que estaba en el edificio también contó a ADNSUR cómo vivió el momento de la evacuación.

Estaba en un aula con dos compañeros cuando el profesor les pidió que tomaran las mochilas y salieran.

“Empezamos a salir y el pasillo estaba lleno de humo. Algunos estaban tosiendo como nunca y medio como que se estaban ahogando”, relató.

"Una banda" de mosquitos

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cerca de las 17:30 del martes 27 de octubre de 2026.

Ya afuera, los alumnos debieron quedarse formados y, siempre según su testimonio, vieron que había muchos insectos.

“Había como una especie de mosquitos, creo, una banda, y nos empezaron a picar. Se nos empezaron a pegar en todo el pelo”, recordó.

Plan de contingencia y clases afectadas

El reclamo de este miércoles también se vincula con la situación edilicia de la Escuela 798, que no tiene edificio propio y funciona en dos sedes prestadas: la Escuela 32 y la Escuela 143 “Petróleo Argentino”.

Después de la fumigación, se comunicó un plan de contingencia para reorganizar las clases y trasladar actividades a la otra sede.

Aun así, la falta de espacio impidió que todos los cursos tuvieran actividad este miércoles 28 de octubres de 2026.

Las madres que se presentaron en Supervisión quieren saber qué medidas se tomarán para evitar que una situación similar se repita.

Maestras de un jardín intoxicadas

El caso en la escuela de Comodoro se da poco más de un mes después de que maestras y auxiliares docentes de un jardín de infantes de El Maitén, en la zona cordillerana de Chubut, denunciaron síntomas de intoxicación después de una fumigación realizada por personal municipal en el edificio escolar.

Luego de la intervención realizada el 21 de septiembre de 2026 en el Jardín de Infantes N° 420 de la localidad, las actividades en el establecimiento quedaron suspendidas.

El Jardín de Infantes 420 de El Maitén, en Chubut.

Según un comunicado oficial del jardín de infantes, la fumigación se delegó a la Municipalidad a través del sistema de incidencias del Ministerio de Educación.

Una vuelta a clases accidentada

Al día siguiente de que se hizo el procedimiento, personal auxiliar del establecimiento realizó tareas de limpieza según las indicaciones recibidas.

De acuerdo con el relato, los trabajadores ingresaron al edificio a las 7:30, ventilaron los ambientes y limpiaron las superficies con agua y detergente.

El 23 de septiembre, finalmente, se retomaron las clases en el turno mañana, con dos salas.

Olores, ardor en los ojos y hasta náuseas

Fue en ese momento, siempre según el comunicado del jardín, que algunos niños percibieron olores que describieron como parecidos al jabón, al humo o al perfume.

Lo que siguió, fue la aparición de síntomas entre los docentes y auxiliares.

Entre las afecciones denunciadas figuraban irritación y ardor en los ojos, picazón y lesiones en la piel, dolores de cabeza, náuseas, molestias respiratorias y agotamiento.

Los trabajadores señalaron además la presencia de una sustancia aceitosa y con olor en telas, mobiliario y estructuras del edificio.

Ante los malestares, ese mismo 23 de septiembre de 2026 se decidió suspender las actividades del turno tarde. Y seis días después, el jardín seguía sin actividad a la espera de la inspección.