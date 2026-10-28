Una psicóloga de la escuela supo lo que pasaba y una mamá lo denunció. Podría ir preso porque ya cumplió 18 años.

Creaba escenas porno con IA y les ponía las caras de sus compañeras de secundaria.

El alumno de una escuela secundaria de la ciudad de Puerto Madryn , provincia de Chubut , fue allanado e imputado en una causa en la que, presuntamente, habría creado contenido sexual de porno animé utilizando los rostros de sus compañeras de colegio, mediante el empleo de inteligencia artificial (IA)

El hecho incluye un detalle que complica más la situación del acusado: es mayor de edad ; cumplió 18 años en septiembre pasado. Y los dibujos sexuales que creó incluyen los rostros de al menos dos compañeras menores de edad.

Los hechos que investiga el fiscal chubutense Gastón Alcucero se centran en la Escuela N°741 “Juan Manuel Passerini”, de Puerto Madryn.

La denuncia que originó la investigación la presentó la madre de una alumna, después de que la llamó una psicóloga que trabaja como tutora en la secundaria para reportarle la situación.

El joven acusado, realiza películas y cortos con IA para exhibirlas en su propio canal de YouTube.

El teléfono del alumno de Puerto Madryn acusado de crear imágenes porno de sus compañeras con IA.

Según se indica en el expediente, “habría utilizado fotos del perfil de la hija de la denunciante, entre otros, modificándolas con IA para que pareciera personaje de manga eróticos, recreándoles historias”.

Habría pedido disculpas

El fiscal Alcucero dio intervención a la División Policial de Investigaciones (DPI) del Chubut y la tutora, que declaró como testigo, habló de muchas más chicas involucradas.

La profesional contó que “un grupo de seis alumnas le manifestaron su preocupación tras advertir que el acusado había generado y compartido vía WhatsApp imágenes sexualizadas editadas con IA a partir de rostros de sus compañeros”, según aseguró una alta fuente del expediente.

De acuerdo con la misma fuente, la psicóloga “observó personalmente dicho material en el teléfono celular de una estudiante”, e identificó cinco casos.

Según este reporte, al ser confrontado, acusado reconoció el hecho y pidió disculpas.

Varones "inocentes" y chicas sexualizadas

Dos alumnas que también declararon, afirmaron que su compañero “exhibió y envió por WhatsApp las imágenes editadas” en las que también había caras de alumnos varones.

Sin embargo, resaltaron una diferencia sustancial. “La representación de los varones poseía un tono inocente, las de las alumnas presentaban un marcado contenido sexualizado”, indica la investigación.

El estudiante al que allanaron, por lo demás, ya tendría un historial de crear “guiones eróticos”, siempre con las compañeras de su escuela como protagonistas.

En el allanamiento solicitado por el fiscal Alcucero y autorizado por el juez penal Horacio Yanguela se dispuso el secuestro de los dispositivos digitales del acusado.

Qué condena podrían aplicarle

El elemento fundamental de la acusación en su contra se sostiene en el presunto hecho de que haya insertado las caras de sus compañeras en cuerpos semidesnudos para luego compartir las imágenes por WhatsApp.

El objetivo del secuestro de los dispositivos es obtener los archivos originales y realizar un análisis técnico que permita determinar las características de las imágenes, cómo fueron generadas, cuándo se crearon y cuál fue su circulación.

En caso de que se confirmara su responsabilidad en los hechos investigados, al alumno de la escuela de Puerto Madryn podría corresponderle la aplilcación del artículo 128 del Código Penal, que castiga con tres a seis años de prisión a quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas”.