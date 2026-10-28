A través de pocos pasos y mediante una simple guía, es posible activar el modo IA en Google . ¿Cómo hacerlo?

Cómo activar el modo IA de Google, qué funciones principales tiene y cómo usarlo para pedirle texto o imágenes

Google destaca que su modo IA utiliza los modelos Gemini más recientes, con razonamiento avanzado, pensamiento y comprensión multimodal "para ayudarte incluso con las preguntas más difíciles”. Y en pocos pasos -mediante una simple guía-, es posible activar el modo IA en Google . ¿Cómo hacerlo?

Asimismo, Google subraya que el modo IA utiliza capacidades multimodales avanzadas “para comprender profundamente tu pregunta, sin importar cómo la formules”. De este modo, y en lugar de escribir una, dos o más palabras y recibir al instante diez enlaces -o links-, se puede escribir en el modo IA de Google una pregunta completa y Google responderá con un texto armado por IA .

Para activar el modo IA en Google , se deberá proceder a cumplir con la siguiente guía paso a paso:

Google subraya que el modo IA utiliza capacidades multimodales avanzadas “para comprender profundamente tu pregunta, sin importar cómo la formules”.

Iniciar sesión en la cuenta de Google (sin sesión casi nunca aparece, y es lo primero que hay que descartar).

(sin sesión casi nunca aparece, y es lo primero que hay que descartar). Buscar la pestaña "Modo IA" (o "AI Mode "): si está activo se visualiza junto a las de Imágenes y Noticias, arriba de los resultados.

(o "): si está activo se visualiza junto a las de Imágenes y Noticias, arriba de los resultados. Si no se la visualiza, entrar a Google Labs. En varios países la función se activa a mano desde ahí.

Labs. En varios países la función se activa a mano desde ahí. Actualizar la app de Google o Chrome. Una versión vieja o anterior no la muestra.

o Chrome. Una versión vieja o anterior no la muestra. Probar desde google.com y en inglés. Ingresar desde google.com y no desde un buscador metido dentro de otra app. En inglés suele llegar antes que en español.

Un dato clave: si luego de efectuar esta serie de pasos, el modo IA de Google sigue sin activarse, es posible que aún no haya llegado a tu cuenta personal. Y es que Google habilita el modo IA por país y por cuenta de forma escalonada. Entonces, para lograr activar el modo IA en Google será cuestión de tiempo y esperar un breve período para reintentar activarlo.

Cómo opera la función Inteligencia personalizada del Modo IA en Google

Google informa que la función Inteligencia personalizada del Modo IA emplea las búsquedas anteriores de cada usuario y la actividad guardada en el Historial de los servicios de Búsqueda para brindarle sugerencias adaptadas a sus gustos y preferencias.

De este modo, se puede potenciar la Inteligencia personalizada en el Modo IA conectando cada una de las apps de contenido de Google. Cuando se elige conectar las apps de contenido de forma segura, el Modo IA puede consultar la información de las fotos o correos electrónicos para proporcionarles a los usuarios respuestas específicas. Así, por ejemplo, puede usar reservas anteriores en restaurantes para personalizar sus sugerencias cuando se le pida recomendaciones de lugares nuevos donde comer.

De todos modos, Google remarca que es posible que esta función no siempre personalice correctamente las respuestas y puede cometer errores. Así, si el usuario tiene algún problema, puede corregirlo y aclarar lo que busca con una pregunta adicional en el Modo IA.

En pocos pasos -mediante una simple guía-, es posible activar el modo IA en Google.

¿Cuáles son las principales fallas del modo IA en Google?