Tras el testimonio de los tres adolescentes, el juez rechazó el pedido de su defensor de liberarlo o darle domiciliaria. En qué se enfoca ahora la fiscalía.

Los hijos del bioquímico de Esquel declararon que no los tenía encerrados, pero igual seguirá preso.

El juez a cargo de la causa resolvió que el bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años y acusado de mantener en cautiverio a su mujer e hijos en una casa de Esquel, en Chubut , continúe con prisión preventiva .

La fiscalía sostiene que el punto central, ahora, es determinar su salud mental .

La decisión llegó después de que los tres adolescentes declararan en Cámara Gesell el martes 27 de octubre de 2026 respaldando la teoría de la defensa.

Esa versión niega que se trate de un caso de privación ilegítima de la libertad y sostiene, en cambio, que el encierro se trató de una estrategia de autoproetección consensuada por toda la familia.

Tras escuchar los testimonios de los hijos de Battista, su abogado Daniel Sandoval pidió de inmediato que el acusado recuperara la libertad o, al menos, cumpliera arresto domiciliario.

Sin embargo, el magistrado desestimó el planteo y mantuvo la medida en las condiciones originales fijadas: la detención por un plazo de 10 días, hasta este viernes 30 de octubre de 2026.

Por qué le negaron la liberación

Desde la fiscalía explicaron que su pedido de preventiva inicial buscó cortar con la dinámica del encierro para reunir pruebas sin obstáculos, y que mantenerlo detenido apunta a que “no haya entorpecimiento de la investigación” mientras evalúan los pasos a seguir.

Cuando se conoció el contenido de la declaración de los chicos, únicamente a partir de información que hizo pública Sandoval, se especuló con que la causa pudiera dar un giro radical respecto de la acusación de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo que se sostuvo al pedir la medida preventiva para el bioquímico.

La cuestión central

Si bien eso por ahora no se dio, el foco de la investigación parece haber virado en Chubut.

Al menos en esta etapa, ya no está tanto en determinar si se cometieron esos delitos, sino a algo que debe establecerse previamente y resulta crucial para el futuro del expediente: el estado de salud mental del imputado.

En concreto, necesitan determinar con urgencia la condición clínica de Battista para saber "si esto puede avanzar como una causa penal o no", como lo sintetizó la misma fuente del caso.

Una pericia clave que sigue pendiente

Los fiscales solicitaron al Cuerpo Médico Forense un análisis integral de los antecedentes clínicos de Battista y una pericia sobre su salud mental que todavía no se pudo concretar.

Esa evaluación es considerada ahora fundamental para el futuro del expediente.

De todos modos, desde la acusación aseguran que, mientras no se completen los estudios, no habrá novedades trascendentales que modifiquen el encuadre inicial del caso. Es decir que por ahora la hipótesis inicial se sostiene.

La teoría de la defensa y la cautela de la fiscalía

Mientras la defensa intenta instalar la hipótesis de un encierro voluntario para escapar de una mafia vinculada a la industria framacéutica que viene persiguiendo a Battista desde los tiempos de la pandemia de coronavirus, el Ministerio Público Fiscal mantiene una postura de extrema cautela, en un escenario que califican como inédito para la región cordillerana.

Fuentes directas de la investigación le confiaron a ADNSUR que recién están en los primeros pasos de un expediente con múltiples aristas.

La casa de Esquel donde el bioquímico Miguel Battista, su mujer y sus tres hijos vivían encerrados.

Siguen advirtiendo “una vulnerabilidad extrema del grupo familiar” y señalan que, a diferencia de un asalto, donde la autoría se constata rápido, aquí hace falta esperar los informes técnicos.

La cuestión en duda, luego de la declaración de los adolescentes, es si esa vulnerabilidad está más vinculada a la salud mental de sus padres que con una situación de sometimiento.

Según se informó luego del operativo en la casa de la zona norte de Esquel donde estaban encerrados, los tres chicos se encuentran “estables”, mientras que su madre fue internada en el Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal y continúa su tratamiento psiquiátrico.

Rastreo bancario y peritaje de dispositivos electrónicos

Además de la pericia psiquiátrica, en la investigación también se busca reconstruir el historial económico y social de la familia.

Para eso, se requirió información formal a distintas entidades bancarias y a organismos estatales.

Además, los equipos técnicos de la Procuración General comenzaron a peritar los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento del 22 de octubre de 2026 en el domicilio del pasaje Las Casuarinas al 600.

Ese día, según se informó, policías y médicos ingresaron a la vivienda tras oír pedidos de auxilio desde el interior y hallaron a la familia confinada en distintos sectores de la propiedad.

Doblegar la voluntad de un anciano

Las autoridades mantienen reserva sobre la identidad de los adolescentes, amparadas en la Ley de Protección Integral, mientras profesionales trabajan en su contención psicológica y en la restitución de sus derechos.

Sandoval, en tanto, había informado que tienen 19, 17 y 13 años. Se trata de un dato que resulta clave para sostener su versión del autoencierro.

“Si se emplea la lógica, podemos ver que tres jóvenes de esas características fácilmente pueden doblegar la voluntad de un anciano. Que un solo hombre de 71 a