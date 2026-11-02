Habían salido rumbo a Córdoba y se toparon con tres autos a alta velocidad. Dos personas debieron ser internadas.

Picadas, alcoholemia y una mascota muerta: las claves del choque que arruinó las vacaciones de una familia.

Se iban de vacaciones rumbo a Córdoba pero el viaje terminó apenas salieron, con una integrante de la familia hospitalizada y un perrito muerto, tras un choque en el que hubo positivos de alcoholemia y la fuerte sospecha de que quienes lo provocaron estaban corriendo picadas en la Ruta Nacional 3, dentro de la zona urbana de Comodoro Rivadavia, Chubut .

La colisión se produjo este domingo en el sector conocido como la curva del Chalet Huergo, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, e involucró a cuatro vehículos. La Policía de Chubut investiga si tres de ellos corrían picadas en la avenida.

A partir de las primeras pericias llevadas a cabo en el lugar se pudo establecer que el incidente vial involucró a tres automóviles -un Volkswagen Bora y dos Volkswagen Gol- que circulaban con sentido norte-sur, hacia el centro comodorense, y una camioneta Ford Ranger que iba saliendo de la ciudad.

Por motivos que todavía se investigan, el Bora se abrió demasiado al tomar la curva del chalet e impactó contra la Ford en la que viajaba la familia integrada por un matrimonio con sus dos hijos pequeños y dos perros salchicha.

Choque en Comodoro Rivadavia: investigan si estaban corriendo una picada en la Ruta 3.

A causa del impacto, resultaron lesionados el conductor del Bora y una mujer que viajaba en el asiento delantero de acompañante en la camioneta. Uno de los perros salchicha murió como consecuencia del golpe.

Un vehículo más, uno de los VW Gol, también quedó involucrado en el siniestro.

Su conductor fue sometido al control de alcoholemia en el lugar y registró 1,63 gramos de alcohol en sangre.

Frenadas y sospechas

Las versiones que comenzaron a circular inmediatamente después del choque hablaron de que los tres autos Volkswagen habrían estado corriendo picadas en la Ruta 3.

"Hay una frenada importante que puede ser la del Volkswagen Bora. Eso será materia de investigación, pero puede ser que haya sido el motivo", le explicó el director de Tránsito de Zona Norte de Comodoro Rivadavia, Fabián Gasco, al noticiero local Buen Día Comodoro.

El funcionario remarcó la violencia del choque -indicativa, también, de la alta velocidad a la que habrían estado circulando los autos que iban hacia el sur- y sostuvo que la situación pudo haber tenido consecuencias todavía más graves.

Uno de los automóviles terminó con importantes destrozos y el motor desprendido de su estructura.

Por qué no hubo alcoholemia para todos

Asimismo, Gasco confirmó que la Ford Ranger era ocupada por una familia que estaba comenzando un viaje de vacaciones y había salido de su casa poco antes del choque, que se produjo a las 6.15 del domingo.

"Los que estuvimos ahí nos solidarizamos con los vecinos de la Ranger porque se iban de vacaciones, se iban de viaje a Córdoba. En la Ranger es donde iba el perrito que murió, en la parte de atrás", detalló el director de Tránsito.

En cuanto a los test de alcoholemia, Gasco aclaró que no se le pudo realizar al conductor del Bora debido a que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti.

Sin embargo, no descarto que la Policía le hubiera realizado un dosaje de sangre que podría ser tenido en cuenta para una eventual sanción o causa judicial.

Por lo pronto, los cuatro vehículos involucrados en la situación, incluyendo el Gol que no tuvo consecuencias en el choque, fueron secuestrados y trasladados al corralón policial de Comodoro Rivadavia.