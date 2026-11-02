El accionar del joven testigo permitió identificar al presunto homicida, que se entregó. Buscan imágenes de cámaras para intentar esclarecer lo ocurrido.

Conmoción en Santa Cruz: mataron a un adolescente, otro chico vio todo y preservó la pista clave.

Un adolescente de 16 años de edad murió tras ser apuñalado en pleno centro de la ciudad de Puerto San Julián , en la provincia de Santa Cruz.

El presunto homicida fue detenido a partir de los datos que aportó otro chico, que le contó a la Policía detalles del ataque que permitieron identificar y luego aprehender al agresor.

Agentes de la Comisaría Primera de Puerto San Julián tomaron intervención en los hechos luego de ser informados de que un adolescente herido había ingresado al Hospital Distrital Miguel Lombardich con heridas graves.

Según se pudo establecer, el chico -identificado por las iniciales T.M.B.- llegó al hospital ya sin signos vitales, alrededor de las 8.30 de este domingo 1 de noviembre y, a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarlo, murió a causa de la gravedad de las heridas, informó el medio local La Opinión Austral.

Hospital Distrital Miguel Lombardich de Puerto San Julián, Santa Cruz.

El episodio que derivó en su muerte se registró un par de horas antes, cerca de las 06.30 de la mañana, en pleno centro de la ciudad, en el cruce de la avenida San Martín con la calle Roca.

El testimonio clave del adolescente que vio todo

A partir de que la víctima fue ingresada al Hospital Distrital y con mayor énfasis desde que se confirmó su deceso, efectivos de la Comisaría Primera desplegaron un intenso trabajo de campo y relevamiento de testimonios que resultó determinante para encauzar el caso en las horas posteriores.

Fue durante ese operativo que los agentes consiguieron contactar a otro menor de edad que había sido testigo de la agresión mortal.

Entre los datos que el chico les proporcionó a los investigadores, les contó que él mismo, tras presenciar el ataque y luego de la fuga del agresor, tomó el cuchillo que había sido utilizado para dar muerte a T.M.B. y lo arrojó hacia el interior del patio de la Escuela Primaria para Adultos (EPJA) N° 9 “Prefectura Naval Argentina”, ubicada en la misma esquina de avenida San Martín y Roca.

De este modo, el arma homicida quedó resguardada y pudo ser hallada por los agentes policiales.

El sospechoso se entregó sin oponer resistencia

Mientras se trasladaba al joven testigo a la Comisaría, acompañado por su padre, para que diera testimonio de manera oficial, un grupo de agentes comenzó a buscar al presunto homicida.

Un rápido cerco de información permitió ubicar el domicilio particular del sospechoso, identificado como M.G.A., a poca distancia del lugar donde ocurrió el apuñalamiento.

Cuando la patrulla policial llegó a la vivienda, el hombre no opuso ninguna resistencia y se entregó voluntariamente, luego de lo cual fue trasladado a la misma Comisaría Primera.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, peritos de la Policía de Santa Cruz continúan realizando un exhaustivo relevamiento de las numerosas cámaras de vigilancia públicas y privadas instaladas en el sector -una zona muy comercial de Puerto San Julián- para intentar reconstruir de forma cronológica el ataque y darle más elementos a la Fiscalía para la causa por homicidio.