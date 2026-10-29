Encontraron muertos a los dos hermanitos arrastrados por el río Gallegos, en Santa Cruz

Uno fue hallado por buzos cerca de un puente y el otro, divisado desde un helicóptero. José y Leo tenían 12 y 10 años. Se los llevó el agua mientras jugaban.

Encontraron los cuerpos de los dos hermanitos a los que arrastró el río Gallegos, en Santa Cruz.

El gobierno de la provincia de Santa Cruz confirmó que fueron hallados los cuerpos de José y Leo Virreira , los dos hermanitos de 12 y 10 años que eran buscados desde el domingo 25 de octubre, cuando los arrastró la corriente de agua mientras jugaban en el río Gallegos , en la zona de Palermo Aike.

Autoridades provinciales informaron que cerca de las 11 de este jueves apareció el cuerpo del segundo de los chicos. El primero había sido divisado más temprano desde un helicóptero que en esta jornada fue incorporado a las tareas de rastrillaje.

"El hallazgo (del segundo de los chicos) se produjo en cercanías del puente (de Güer Aike , ubicado en las inmediaciones de Palermo Aike ), durante las tareas que los equipos de búsqueda desarrollan de manera ininterrumpida desde el inicio del operativo”, precisaron desde la gobernación a través de un comunicado.

“La localización del cuerpo se suma al hallazgo del primero de los niños, divisado horas antes durante un sobrevuelo del helicóptero incorporado al dispositivo de búsqueda", agregaron.

José y Leo, los hermanitos que murieron en el río Gallegos. Hace dos semanas habían sido campeones de fútbol.

El comunicado subraya que “en el lugar continúan las actuaciones correspondientes y el trabajo de los equipos intervinientes”.

En ese sentido, indica que “personal de salud y profesionales de la psicología permanecen junto a la familia para brindar asistencia y contención ante la dolorosa situación”.

La famiia de José y Leo siempre estuvo ahí

Con la autorización y la colaboración de la Policía de Santa Cruz, los padres de los chicos, José Virreira y Katherin Reyna Escobar, están acampando junto al río desde el domingo.

Ese día fue cuando los chicos desaparecieron llevados por la corriente y comenzó el operativo de búsqueda, alrededor de las 16.

También se hizo presente en el lugar el abuelo paterno, Emilio Virreira.

Cómo ocurrió la tragedia de los hermanitos

El domingo pasado, José y Leo estaban jugando en el río junto con otros dos chicos, de 14 y 15 años.

Los cuatro habían cruzado a nado hasta una formación de tierra ubicada en medio del cauce.

Cuando intentaron regresar a la orilla, también nadando, una crecida repentina los sorprendió y la fuerza del agua arrastró a los dos nenes menores.

Los más grandes consiguieron salir del río y dar aviso a sus familiares. Uno de ellos fue quien logró precisar la zona donde finalmente encontraron los cuerpos de los hermanos, que fue marcada también por los perros de rastreo.

Se trata de un sector especialmente peligroso y con condiciones que desde el principio hicieron muy compleja la tarea de los rescatistas.

Una zona muy peligrosa donde ya hubo otra tragedia

En la zona de Palermo Aike, en diciembre de 2012, también murieron dos nenas.

Aquella vez, Liria Godoy, de 14 años, y Zaira Maldonado, de 14, iban caminando por la orilla del río Gallegos, cayeron al agua, perdieron pie y fueron arrastradas por la corriente.

Un hombre que vio lo que estaba pasando se metió en el río y logró rescatar a una de las tres, pero las otras dos murieron ahogadas.

Como ocurrió en esta oportunidad con José y Leo, en la tragedia de 2012 las características especialmente complejas y peligrosas de ese sector del río hicieron muy difícil la tarea de los rescatistas de Santa Cruz.

El cuerpo de Liria recién fue hallado cuatro días más tarde y el de Zaira, seis días después de su desaparición, en un pozón del río donde prácticamente no había visibilidad bajo el agua.