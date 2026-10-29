Trascendió que el padre iba en el helicóptero desde el que divisaron el primero de los dos cuerpos, a cinco días de que fueran arrastrados por el río Gallegos.

Cómo fue el hallazgo de los hermanitos que murieron en Santa Cruz: "Trabajamos como si fueran nuestros hijos".

Los cuerpos de José y Leo, los hermanitos de 10 y 12 años arrastrados por el río Gallegos, en Santa Cruz , fueron encontrados en la zona de Palermo Aike durante la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026 , tras cinco días de un intenso operativo de rastreo .

El padre de los chicos que el domingo anterior habían sido arrastrados por la corriente del río Gallegos estaba a bordo del helicóptero desde el que fue divisado el primero de los dos cuerpos , según se informó en la conferencia de prensa posterior al hallazgo.

En la rueda con los medios locales participaron responsables del intenso operativo de búsqueda, que se mantuvo en forma ininterrumpida , luchando con las dificultades de un cauce con pozones, corrientes fuertes y agua helada .

Estuvieron el jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero; el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen; el ministro de Seguridad, Pedro Pródomos; la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo; el jefe del Departamento de Grupos Especiales, Pablo Aguirre; y el jefe de la División Criminalística, Juan Carlos Contreras.

El primero de los chicos estaba a aproximadamente un kilómetro del llamado punto cero de la búsqueda: el lugar exacto donde el domingo 25 de octubre los menores fueron arrastrados por el río y se hundieron en el agua.

Instantes antes, los adolescentes que estaban con ellos y lograron salir del agua cuando el río se convirtió en una trampa los habían perdido de vista. Fueron ellos los que dieron la alarma.

La determinación del "punto cero"

Justamente, según explicaron, la determinación de ese punto cero, el día anterior a los hallazgos, resultó determinante.

Aún enfundado en un traje de neopreno, Pablo Aguirre, el jefe de los grupos especiales detalló que esa información permitió delimitar un sector prioritario de búsqueda.

A partir de eso, los equipos concentraron parte de sus esfuerzos en posibles enganches en el fondo del río y realizaron trabajos subacuáticos para remover elementos que podían estar reteniendo los cuerpos.

El helicóptero desde el que lograron ver el cuerpo de uno de los hermanitos desaparecidos en el río de Santa Cruz.

El apoyo aéreo del helicóptero, en tanto, lo había pedido el equipo técnico del operativo también el miércoles, “teniendo en cuenta la temperatura del agua y algunos trabajos científicos que hicieron”, explicó.

El segundo hallazgo, a pie

Alrededor de una hora y media después del primer hallazgo desde el aire, personal policial que rastrillaba a pie dio con el segundo hermano, mucho más lejos.

Su cuerpo estaba a entre ocho kilómetros y medio y nueve kilómetros del punto cero, cerca del puente Güer Aike..

Según precisó la secretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, el área de Operaciones recorría el tramo entre ese paso y la toma de agua de Servicios Públicos, próxima al sector donde los chicos entraron al río, y fueron esos caminantes quienes encontraron al otro niño.

El desgaste emocional tras cinco días de búsqueda

Las autoridades remarcaron que, durante todo el operativo, la prioridad fue encontrar a los niños para que sus padres pudieran despedirse.

La dimensión emocional de la tarea atravesó los discursos de los jefes policiales.

Aguirre, conmovido, habló desde su lugar de padre: “Yo tengo dos hijos y la verdad no me gustaría estar”. Y siguió: “Entonces nosotros trabajamos como si fueran nuestros hijos y la idea era terminar”.

Pablo Aguirre, jefe de los Grupos Especiales, conmovido en la conferencia tras el hallazgo de los cueros. La Opinión Austral

Sobre el agotamiento del grupo, dijo: “Estoy muy cansado, todo el equipo de trabajo está muy cansado, pero eso no importa. Nosotros seguimos hasta encontrarlos”.

Por otra parte, otro jefe policial resumió el resultado del operativo.

“Esto es una planificación y coordinación. Y bueno, llegamos a buen puerto para que los padres puedan despedir a sus hijos. Así que voy a terminar. Misión cumplida”, dijo al cerrar su intervención.

"Que puedan descansar en paz"

“Para la tranquilidad de la familia, jamás dejamos de trabajar. No se paró. Hay gente cansada, estamos cansados, pero jamás se bajaron los brazos”, dijo Luis Alberto Poblete, comisario mayor y jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, también presente en la rueda de prensa.

Y agregó: “Nada más que pedir por el alma de esos chicos; que puedan descansar en paz”.

Gordillo informó que hubo contención psicológica para quienes trabajaron en el lugar.

La funcionaria dijo que habló con el psicólogo de Gendarmería y que se trabaja junto a ese organismo para asistir al personal de Bomberos, Protección Civil y a todos los que estuvieron en la zona.

Cómo fue el operativo en Santa Cruiz

El jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, valoró el trabajo conjunto.

“El objetivo era encontrarlos. Lamentablemente no fue como todos hubiéramos deseado; con vida”, expresó. Y aseguró: “No se dejó nada de lado. Se tomaron en cuenta todas las ideas que había de todo tipo de personas”.

En el despliegue intervinieron policías, bomberos, buzos, la División de Investigaciones (DDI), Criminalística, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, equipos de salud, Desarrollo Social y Protección Civil.

Buzos, baqueanos y guías de pesca

Pero también se contó con la colaboración de civiles en las tareas logísticas, como guías de pesca que conocen a fondo el peligroso río Gallegos.

Gordillo habló de más de 120 personas trabajando en simultáneo, entre ellas baqueanos, jinetes, el DOR de Policía con caballos y personal de Pesca, que peinaron las orillas desde Güer Aike hasta la toma de agua.

Bajo el agua, los buzos trabajaron con escasa o nula visibilidad y bajo estrictas medidas de seguridad.

La búsqueda de los dos hermanitos que fueron arrastrados por el río Gallegos en Santa Cruz.

Según se precisó ante los medios, usaron sistemas de cuerdas y señales y distintos métodos de rastreo, mientras otros integrantes del equipo esperaban listos para asistirlos ante una emergencia.

Gordillo contó que además, el miércoles se sumó la brigada canina, con sus guías, que permanecen siempre con los animales.

“Salieron al campo y fue uno de los canes pequeños el que marcó el lugar donde Protección Civil hizo mucho gancheo y barrido”, precisó. Esas tareas se extendieron de las 6:30 a las 19:50.

Las autopsias, lo que sigue en la investigación

Desde Policía Científica indicaron que, tras el hallazgo, se hizo el abordaje correspondiente y que ahora el Cuerpo Médico Forense y el Poder Judicial deberán realizar las autopsias.

“Solo queda que se determinen las causales de fallecimiento de los menores”, señaló el representante del área.