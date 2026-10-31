En 23 fotos: Milei encabezó la inauguración en Neuquén de uno de los templos evangélicos más grandes del país

El Presidente llegó a la capital provincial junto con Karina Mieli y Martín Menem. Los recibió la oficialista Nadia Márquez y su padre el pastor de la iglesia Jesús es Rey, quien le dijo: "Oramos por Uds".

Con la presencia del presidente Javier Milei , miembros de la iglesia evangélica participaron, en la tarde de este viernes, de la inauguración en la ciudad de Neuquén del templo Jesús es Rey , considerado como uno de los más grandes del país.

Se trata de la segunda visita presidencial en un mes, en esta oportunidad a través de la invitación de la senadora de LLA, Nadia Márquez , hija del pastor Hugo Márquez , vicepresidente de la alianza de iglesias evangélicas.

Acompañaron al mandatario argentino la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y otros representantes del espacio libertario.

Tras su arribo al nuevo templo, ubicado en J.J. Lastra al 3.100, Milei sostuvo ante el auditorio repleto que “el camino es arduo, requiere paciencia y convicción. Por ejemplo, el equilibrio fiscal, que es uno de los pilares de nuestro gobierno".

Se diferenció: "Los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles, pero el paraíso de un día para el otro, no existe".

Habló de su relección al señalar: “Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros a lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo”.

Claudio Espinoza

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