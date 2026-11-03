El joven de 26 años había viajado desde Puerto Deseado, de Santa Cruz. Siguen investigando qué causó el accidente.

Quién era Adrián Arismendi, el argentino que murió al estrellarse con su ala delta en Brasil.

Las autoridades de Río de Janeiro mantienen suspendidas todas las actividades aéreas en la playa de São Conrado, tras el accidente de ala delta en el que murieron Adrián Guillermo Arismendi, un argentino que había viajado desde Puerto Deseado , Santa Cruz , y el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

El accidente ocurrió este lunes 2 de noviembre durante una maniobra de aterrizaje. Según declararon testigos, en la fase de aproximación a la costa, la aeronave presentó dificultades operativas. El ala delta de Arismendi y Dos Santos terminó estrellándose contra un muro que divide el paseo costero de São Conrado de la playa.

Adrián Arismendi tenía 26 años y había ido a Río de Janeiro con un grupo de diez amigos, de vacaciones y con la idea de realizar su vuelo de bautismo en ala delta, en una playa en la que se llevan a cabo estas actividades, coordinadas por el Club São Conrado de Voo Livre (Club São Conrado de Vuelo Libre).

El joven de Santa Cruz era un apasionado de los viajes y los deportes, y llegó a ser convocado a la selección juvenil de fútbol de Puerto Deseado cuando jugaba en el club Estudiantes, de su ciudad.

Había llegado a la ciudad brasileña apenas un día antes de la tragedia.

El ala delta en el que iba Adrián Arismendi se estrelló contra un muro.

El accidente conmocionó a la comunidad de Puerto Deseado, una ciudad de poco más de 15 mil habitantes.

“Puerto Deseado es un lugar en el que, poco más o poco menos, todos nos conocemos. Por eso, ante los hechos de público conocimiento, solo queremos dar la información que estruja el corazón de la comunidad y expresar nuestro acompañamiento a la familia y amigos”, publicó el medio local de noticias Clipping 3.0.

La investigación en Río de Janeiro

José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Voo Libre, confirmó que el vuelo en ala delta era el primero de Adrián, quien no tenía ninguna experiencia previa en la actividad y fue al club para realizar esa salida, junto con un grupo de amigos.

Menescal Filho también se refirió al instructor brasileño que perdió la vida en el accidente. Explicó que llevaba diez años como piloto dentro de la institución y se desempeñaba como instructor desde hacía un año, luego de completar las acreditaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea. Los peritos deben analizar los restos del ala delta y las condiciones en las que se produjo el vuelo para determinar si hubo fallas técnicas, factores meteorológicos u otras circunstancias que hayan contribuido al accidente.

Según testigos del vuelo en el que murió el joven de Santa Cruz, durante la fase final de aproximación hacia la costa, la estructura de la nave presentó fallas.

Algunas personas, puntualmente, aseguraron que la nave redujo su altura por debajo de la trayectoria regular, lo que provocó el choque violento contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la arena en la playa de São Conrado.