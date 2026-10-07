El chofer fue dado de alta y quedó en libertad pero vinculado a la investigación. Cuál fue el resultado de las primeras pericias.

Tragedia en la Ruta 3 y muerte de dos hermanos: un inesperado dato complica mucho a uno de los camioneros.

Las primeras pericias posteriores al choque fatal en el que murieron dos hermanos que viajaban por la Ruta Nacional N° 3, en la provincia de Chubut , complicaron la situación de uno de los camioneros involucrados, que fue dado de alta este miércoles del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia pero está siendo investigado por presunto homicidio culposo.

Si bien el chofer fue dejado en libertad, un dato surgido de los análisis posteriores al hecho podría afectar seriamente su situación procesal.

El choque se produjo después de las 20 de este domingo 4 de octubre, a la altura del kilómetro 1.710 de la Ruta 3 -a unos 100 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia y cerca de 50 de la localidad de Garayalde.

Un Volkswagen Gol en el que viajaban tres personas de regreso desde Comodoro hacia Trelew, se vio involucrado en una maniobra protagonizada por dos camiones.

Uno de los camioneros -que iba en sentido contrario- se cruzó de carril de manera imprevista.

Así quedó el VW Gol tras el choque en la Ruta 3.

El otro lo esquivó tirándose a la banquina y el Volkswagen, circulaba detrás de este, sin tiempo de nada, impactó de frente contra el camión que había invadido el carril contrario.

En el brutal choque murieron dos hermanos, de 30 y 28 años, que volvían de ver jugar a un chico -hijo de uno y sobrino del otro- en un torneo de fútbol infantil.

Una mujer de 22 años que viajaba en el asiento trasero fue internada con heridas graves, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Los exámenes toxicológicos al camionero

Por su parte, el camionero que realizó la maniobra desencadenante de la tragedia, también quedó internado -hasta este miércoles, cuando recibió el alta- en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, debido a un golpe en la cabeza y otras lesiones.

Uno de los camiones involucrados en la colisión fatal en la Ruta 3, en Chubut.

Como parte de las medidas de investigación del hecho, se le realizó una extracción sanguínea para efectuar los análisis toxicológicos y de alcoholemia.

Este examen dio positivo de marihuana y cocaína, un dato que fue incorporado por la Fiscalía a la investigación y que agrava la situación judicial del camionero en lo que respecta a eventuales responsabilidades penales.

Según se informó, en principio, al chofer del camión se le atribuiría el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

Por lo pronto, se dispuso que el hombre permanezca en libertad mientras avanza la investigación.

El estado de la Ruta 3, otro tema en discusión

Los tres vehículos involucrados en la colisión -los dos camiones y el automóvil Volkswagen- fueron secuestrados para incorporarlos al proceso judicial.

Los camiones quedaron en poder de las empresas propietarias, en carácter de depositarios judiciales, y el auto -completamente destruido en el choque- fue llevado a la Comisaría de Próspero Palazzo, en Comodoro Rivadavia.

El estado del pavimento de la Ruta Nacional 3 en el tramo que conecta Comodoro y Garayalde también es un elemento que pasó a formar parte del debate tras la tragedia del domingo último.

Cuando se difundió el accidente, surgieron numerosos comentarios de usuarios habituales criticando la falta de mantenimiento y la enorme cantidad de pozos en ese sector de unos 150 kilómetros.

También se conoció que el viernes previo al choque, empresarios patagónicos habían realizado una presentación en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), precisamente para reclamar que el tramo fuese reparado.