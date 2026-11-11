Según la Policía se realizaron al menos 15 disparos. El dueño de la emisora aseguró que fueron más. El ataque ocurrió de madrugada, cuando no había nadie.

Atentado contra una radio en Santa Cruz: el video de las balas atravesando el estudio.

Una radio de la ciudad de Caleta Olivia , en la provincia de Santa Cruz, fue atacada a balazos por desconocidos, presuntamente desde un automóvil.

El ataque se produjo durante la madrugada del martes, contra el estudio de El Caletense Radio, uno de los principales medios de comunicación de la ciudad. Según informó el propio medio, hubo al menos 16 disparos contra las instalaciones.

El momento en el que las balas ingresaron y atravesaron el estudio fue captado por las propias cámaras de El Caletense, en un video luego difundido por el medio santacruceño.

El ataque se produjo entre las 3.30 y las 4 de la mañana del martes y fue descubierto pocas horas más tarde cuando los primeros trabajadores de la emisora llegaron al edificio de la calle Lavalle.

“Nosotros nos encontramos con esto cuando veníamos a trabajar hoy temprano en la mañana y a partir de eso llamamos a la Policía”, le contó Emir Silva, dueño de El Caletense, al medio local La Opinión Austral.

Silva vive junto a la radio pero aseguró que no escuchó los disparos que, según aclaró, estuvieron dirigidos exclusivamente contra el medio de comunicación, no a su casa “ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”.

Santa Cruz: qué buscan los investigadores

Efectivos de Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz realizaron las primeras pericias, levantaron vainas servidas y comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona y a buscar testigos.

Los investigadores detectaron entre 15 y 16 impactos de proyectiles calibre 9 milímetros, pero El Caletense informó posteriormente que la cantidad era mayor.

Según explicó Silva, los disparos habrían sido efectuados por personas que llegaron y se fueron en auto.

“Fueron algunas personas que se bajaron, tiraron, no sé si venían en vehículo porque en principio sería en un vehículo, pero no tengo muchos más datos”, expresó.

“La DDI está pidiendo los datos fílmicos de la hora y del momento, a partir de lo que recopilen vamos a tener alguna certeza un poco más clara de qué es lo que pudo haber pasado”, agregó.

Acerca de los motivos que podrían estar detrás del atentado, Silva fue tajante: “Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento”.

Comunicado de El Caletense

Asimismo, a través de un comunicado institucional firmado por El Caletense, reafirmó que continuará con su actividad periodística y agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de vecinos, colegas e instituciones.

“Cada mensaje recibido confirma que la defensa de la libertad de prensa sigue siendo una causa compartida por gran parte de la sociedad. Nuestro lema es ‘Noticias Independientes’. Hoy, después de las balas, ese mensaje adquiere una dimensión especial”, indicó el mensaje.

Vidal pidió "basta de mafias"

El episodio también generó la reacción del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien condenó públicamente el ataque y expresó su solidaridad con Silva y los trabajadores de la emisora.

“Basta de mafias”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

Vidal subrayó que se trató de un hecho de extrema gravedad. “La libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre”, indicó.

“Este ataque debe esclarecerse y sus responsables deben responder ante la Justicia”, concluyó el mandatario.