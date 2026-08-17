Filmó a su hija de 9 años manejando un auto en la calle y lo publicó en las redes: el polémico video

Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales. En el vehículo también iba otro menor.

Un polémico video provocó indignación en las redes sociales en las últimas horas, donde se ve a una menor de edad conduciendo un vehículo en plena calle. Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales y desataron un sinfín de cuestionamientos.

De acuerdo a lo publicado por ABN Bariloche, fue el padre de la menor quien publicó las imágenes que él mismo registró con su teléfono celular.

En el video- que rápidamente se viralizó - puede verse a la nena de 9 años manejando un vehículo en la ciudad. En el rodado además - según pueden verse en las imágenes- iba otro menor de edad.

De acuerdo a lo informado, las imágenes fueron filmadas en las calles del barrio de la localidad de Lago Puelo, Chubut.

"Papi ¿Después puedo manejar yo?", se escucha decir en el video al hermanito de la nena que iba conduciendo. A lo que el padre responde: "Todavía no llegás a los pedales, tu hermana si porque llega".

El hombre además afirma "Me lleva a El Bolsón ahora". La nena se ríe mientras sigue conduciendo. "Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?", le pregunta, a lo que la nena responde 9. "¿Y estás manejando?, ¿Qué haces, qué te copiás de tu papá?", dice el hombre entre risas.

El video que se replicó rápidamente en las redes sociales, comenzó a disparar numerosos comentarios. Hasta el momento no se conoce si las autoridades tomaron intervención en el caso.

Lamentablemente no es la primera vez que se registran este tipo de episodios.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que permitir que un menor conduzca en la vía pública constituye una falta grave, especialmente cuando se trata de rutas nacionales donde las velocidades y condiciones de circulación exigen experiencia y cumplimiento estricto de las normas.

Filmaron a un nene manejando una moto y haciendo peligrosas maniobras en plena avenida

Hace pocos meses se viralizó un video en redes sociales, donde se ve el polémico momento en el que un nene conducía una moto en una avenida colapsada de vehículos y peatones.

El menor conducía en una calle sumamente transitada a plena luz del día. El adulto a cargo no dudó en dejar que el menor manejara el rodado a la vista de todos.

La secuencia quedó registrada sobre Avenida Almirante Brown y el cruce con calle Calcena, en la ciudad de Santa Fe.

En las imágenes se observa cómo el menor, que llevaba casco puesto, realizó una maniobra sumamente peligrosa al doblar y luego se cruzó de carril sin medir las consecuencias. Además, el nene no logró hacer pie cuando paró su moto a un costado.

La imprudencia generó alarma inmediata entre los peatones y automovilistas que circulaban por el tradicional espacio santafesino tras los festejos por la fecha patria. El video fue enviado por un automovilista que registró la secuencia y decidió compartir las imágenes al medio local Aire de Santa Fe.

El traslado de niños sin sistemas de retención infantil constituye una de las infracciones más graves contempladas por la normativa vigente, debido al nivel de exposición ante cualquier maniobra brusca o siniestro vial.