Se filmó manejando borracho y drogado a 140 km/h: terminó con su jeep contra un poste

Todo quedó grabado desde el interior del auto y por una cámara de seguridad. El audio que le envío a un amigo.

El joven perdió el control de la Jeep Renegade cuando circulaba a unos 140 km/h y terminó chocando contra un poste.

Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando se grababa circulando con su Jeep Renegade a 140 km/h y borracho. Terminó chocando contra un poste.

El choque ocurrió cuando el joven circulaba a esa velocidad (no permitida en la zona) en dirección al country San Sebastián, en el partido de Escobar. Al llegar a una curva, perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina y chocó de frente contra parte del tendido eléctrico.

El conductor fue identificado como Tomás Valentín Olcese. En el asiento del acompañante viajaba Santiago Enrique Sacavini, también de 20 años, quien grabó parte del recorrido previo al choque.

Una cámara instalada en la zona también registró la secuencia y permitió reconstruir cómo ocurrió el accidente. Pero todo quedó registrado desde el interior del vehículo.

El conductor reconoció que había consumido alcohol y marihuana

Después del choque comenzó a circular un audio que Olcese le envió a un allegado. Allí reconoció que circulaba a unos 140 km/h y explicó que perdió el control luego de pasar por una loma de burro.

En el mismo mensaje, el joven admitió que había bebido alcohol y consumido marihuana antes del accidente. Según su relato, ambos venían de un festejo de cumpleaños y se dirigían a otra reunión cuando ocurrió el impacto.

“Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, afirmó el joven en la grabación. En el mismo mensaje relató que venían de un festejo de cumpleaños y admitió el consumo previo de sustancias: “Estaba medio escabio” y “había fumado un par de porros, nada más”, dijo.

Las imágenes grabadas desde el asiento del acompañante muestran los segundos previos al choque y el estado en el que quedó el vehículo.

La camioneta quedó destruida tras el impacto

Fuentes policiales confirmaron que el frente de la Jeep Renegade sufrió graves destrozos. La carrocería quedó deformada, una de las ruedas delanteras se desprendió y el lateral izquierdo presentó importantes daños como consecuencia del choque y el posterior vuelco.

El impacto también derribó al menos dos postes de electricidad, dañó el ingreso al complejo deportivo Doble55inco y dejó fuera de funcionamiento una cámara de seguridad ubicada en el sector.

El joven admitió que había consumido alcohol y marihuana antes del accidente que dejó la camioneta prácticamente destruida (Foto: La Nación).

Los dos jóvenes recibieron asistencia médica y fueron trasladados al Hospital Provincial Enrique Erill. Olcese sufrió un corte en una ceja que necesitó dos puntos de sutura, mientras que su acompañante tampoco presentó lesiones de gravedad.

La Justicia investiga las circunstancias del violento choque

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias y determinar con precisión la mecánica del accidente. La camioneta fue trasladada posteriormente a la Subcomisaría de Loma Verde para continuar con las actuaciones.

La causa quedó caratulada por lesiones culposas y está a cargo del fiscal Christian Carrasco, titular de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana. La Justicia cuenta con las filmaciones realizadas desde el vehículo y con los registros de las cámaras de seguridad.

El material difundido en redes sociales puso el foco especialmente en la velocidad a la que circulaba la camioneta y en las propias declaraciones del conductor después del accidente. Pese a la magnitud del choque, los dos ocupantes lograron salir con lesiones menores.