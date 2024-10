Chubut: qué dijo la jueza filmada a los besos con un preso luego de ser sobreseída

Y agregó: “Es lo que parece, lo que la gente cree ver, porque se usa una imagen para desprestigiar a una persona”.

Anteriormente, cuando estalló el escándalo, la jueza había hablado del video en cuestión en declaraciones televisivas y lo que dijo no hizo más que acrecentar los cuestionamientos: aseguró que su presencia en la celda del condenado era parte de una "investigación académica".

El fundamento de la acusación de la fiscal ante la justicia penal en relación al escándalo que tuvo como protagonista a la ex titular de un juzgado de instrucción de Comodoro Rivadavia es que Suárez había dicho que estaba enferma para posponer una audiencia de control de detención que debía presidir y, en realidad, se fue de visita al penal de Trelew, donde fue filmada besándose con el preso Cristian “Mai” Bustos, condenado nada menos que por asesinar a su bebé de 9 meses y a un policía.

En el sobreseimiento, dictado el último lunes, el juez consideró que esa conducta es “éticamente cuestionable, pero no un delito”, ya que la audiencia en cuestión se hizo al día siguiente, dentro de los plazos establecidos por la ley. Suárez hizo referencia a esos argumentos.

“Es el segundo sobreseimiento y la segunda vez que un juez de la provincia dice ‘esta señora no cometió delitos’. Con mi defensor, planteamos lo mismo, que yo no mentí, que no esquivé mi función e hice la audiencia que tenía que hacer y que soy inocente”, aseguró la ex jueza que, así, evitó pasar al banquillo de los acusados en un proceso penal.

Un “plan estratégico” de distintos sectores de Chubut

“Había un plan estratégico desarrollado por varias personas de distintos ámbitos y diferentes intereses”, acusó la ex jueza, quien aseguró que sus supuestos adversarios esperaban que ella renunciara, como tantos otros magistrados ante cuestionamientos formales mínimos.

“Todo estaba metido en la misma bolsa: o era para destitución, mal desempeño o una conducta penal. Primero, el objetivo era desprestigiarme para que yo renunciara y el segundo objetivo era destituirme si yo seguía insistiendo, para luego condenarme”, analizó la ex jueza

Y argumentó: “Hay otros jueces a los que les han pasado muchas menos cosas y renunciaron inmediatamente. Entonces, ellos contaban con eso”.

Suárez aprovechó para pasarle factura al ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Daniel Báez, quien se alejó por voluntad propia del cargo cuando su desempeño fue puesto en duda, y que en su momento había liderado el proceso que derivó en la destitución de la llamada “jueza de los besos”.

“Hizo mi sumario y luego salió a decir cosas peyorativas sobre mí al aire. Y fue el presidente del mi ‘jury’ de enjuiciamiento”, recordó quien actualmente ejerce como abogada penalista: “Tengo 25 años de experiencia en el ámbito penal y 15 años como jueza. Estoy disfrutando del ejercicio profesional en el que me siento bastante útil”, afirmó.

El pedido de restitución

Suárez reveló que sigue en pie su reclamo administrativo para que le devuelvan el cargo de jueza, algo que ya logró en una oportunidad, cuando en 2015 el Superior Tribunal anuló la destitución que sufrió en 2013, que como ahora ella dijo que estaba motivada por motivaciones políticas del entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro.

En ese sentido, argumentó que su apartamiento de 2022 tampoco se sostiene. “Me destituyeron con votos divididos y sigue la pelea porque yo metí un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia con otra integración, porque las personas que intervinieron y me perjudicaron no podían seguir. Entonces, tenían que estar los subrogantes”, explicó.

Según la ex jueza, si bien su destitución y la denuncia penal en su contra van por carriles separados, el sobreseimiento que se determinó el lunes debería jugar a su favor a la hora de definir si le devuelven el juzgado de instrucción en Comodoro..

“La sentencia penal va a tener una repercusión en el ámbito administrativo”, especuló..

Y concluyó: “La lucha definitiva es para ser reubicada en el cargo. Ahora ese trámite está con el tratamiento del recurso. Ahora frente a dos sobreseimientos por el mismo hecho, ya no hay más recursos para el Ministerio Público”.