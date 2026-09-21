La víctima debió ser operada y podría quedar con una incapacidad permanente. Es el segundo caso en menos de dos meses, en la misma ciudad.

Dos dogos atacaron a una mujer y le destrozaron un brazo.

Una mujer sufrió graves heridas en ambos brazos al ser atacada por dos perros dogos en la ciudad de Trelew , provincia de Chubut .

La víctima de la agresión de los animales debió ser hospitalizada y sometida a una intervención quirúrgica .

De acuerdo con lo que informaron los médicos, podría quedar con una incapacidad permanente en uno de sus brazos, el que sufrió las peores mordeduras.

La salvaron los vecinos

El episodio ocurrió en el barrio Unión, de Trelew. La víctima fue identificada como Andrea.

En circunstancias que no fueron precisadas hasta el momento, la mujer quedó a merced de los dogos y recibió numerosas mordeduras.

Vecinos que se encontraban en la zona advirtieron la dramática situación e intervinieron para detener a los perros y asistir a la mujer.

Andrea fue atacada por dos dogos en Trelew.

Esta rápida intervención logró contener el ataque pero para entonces la víctima ya mostraba numerosas heridas.

Una vez que la trasladaron al hospital, los médicos de emergencias determinaron que era necesario realizar una cirugía para reparar un tendón del brazo izquierdo que quedó severamente afectado por las dentelladas.

Preocupación por Andrea

Según se informó, habrá que esperar la evolución de las lesiones y de la operación para poder determinar con mayor precisión las consecuencias que podría dejar el ataque.

Los médicos que atendieron a la mujer le dijeron que existe la posibilidad de que quede con una discapacidad permanente en el brazo izquierdo debido al daño sufrido.

Desde la Comisaría Segunda de Trelew aseguraron que hasta el momento no se realizó ninguna denuncia vinculada con el hecho.

En tanto, allegados a Andrea le dijeron al diario local Jornada que la mujer, que anteriormente trabajó en el área de barrido de la Municipalidad, en la actualidad se gana la vida como masajista.

Por tal razón, las lesiones sufridas podrían dificultar seriamente su actividad, en especial si se confirma la discapacidad permanente -por leve que sea- en uno de sus brazos.

Otro caso con dogos en Trelew

El caso preocupa aún más teniendo en cuenta que hace menos de dos meses hubo otro ataque de dogos en Trelew, en una calle del barrio Oeste, en la zona norte de la ciudad.

En esa ocasión, el 15 de agosto pasado, la víctima fue Raúl Gatica, un plomero de 56 años.

Gatica iba caminando por el pasaje Chiclana Norte al 300 cuando, al pasar por delante del frente de una casa, dos perros dogo lo atacaron y lo hirieron severamente en el brazo derecho y el muslo derecho.

El hombre dijo después que los perros estaban sueltos, en la calle. Belén Gatica, hija de la víctima, aseguró también que se encontraban “sueltos en la vía pública y sin bozal”.

Después se supo que el propietario de los dogos era un vigilador privado de 43 años, quien presentó la libreta sanitaria de los dos perros, y tomaron intervención en el caso la Fiscalía de Trelew y el área municipal de Zoonosis.

No se informó hasta el momento si los dogos que agredieron a Andrea son los mismos de aquel ataque u otros.