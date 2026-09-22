El accidente se produjo en la Ruta 3, en un Peugeot que tenía solo 2.500 kilómetros de uso. La indemnización fijada inicialmente fue mucho menor.

Les vendieron un auto defectuoso, volcaron y ahora reclaman 150.000 dólares de indemnización.

El 2 de enero de 2018, una familia que viajaba en su Peugeot 2008 flamante desde Comodoro Rivadavia hacia Puerto Madryn, en la provincia de Chubut , volcó en la Ruta Nacional 3 , a la altura de Garayalde, después de haber recorrido unos 180 kilómetros.

Antes de que llegaran a Garayalde , la rueda trasera izquierda del auto se desprendió, el conductor perdió el control y el Peugeot dio varios tumbos. Afortunadamente, la consecuencia no fue más que golpes y el vehículo destrozado.

En la investigación posterior se determinó que la rotura de la maza (la pieza que conecta el eje con la rueda) se produjo a causa de materiales defectuosos. Cuando ocurrió el accidente, el auto tenía menos de 2.500 kilómetros.

La Justicia confirmó la responsabilidad de Peugeot y de la concesionaria Fiorasi, la firma de Trelew que había vendido el auto.

El resarcimiento, que incluyó también gastos médicos, daño moral y psicológico, fue establecido en $19.148.000.

La falla se produjo en la rueda trasera izquierda del Peugeot 2008. (Foto ilustrativa).

Según el abogado de la familia, Hugo Solé, esta suma, actualizada, representaría hoy entre 50 y 60 millones de pesos, es decir, unos 32.000 a 40.000 dólares aproximadamente.

El número está lejos de conformar al letrado y los demandantes, que reclaman una indemnización de US$ 150.000.

La pericia de la UNPSJB

“Se quiebra toda la maza de la rueda trasera. El eje completo estaba fabricado con una aleación que no correspondía”, le explicó Solé al medio local Actualidad 2.0, en referencia al resultado de las pericias realizadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La demanda inicial fue rechazada tanto por Peugeot Argentina como por la concesionaria, pero la Justicia falló a favor de la familia dos veces en primera instancia y luego, en la Cámara de Apelaciones.

No obstante, la discusión económica no terminó. La familia comodorense acudió al Superior Tribunal de Justicia del Chubut para reclamar una revisión de las indemnizaciones y, particularmente, la aplicación de un daño punitivo contra la automotriz.

“Estamos buscando una indemnización de por lo menos 150.000 dólares”, confirmó Solé.

"Se termina culpando al conductor"

El abogado dijo que plantean “la indemnización por daño punitivo”, prevista en la normativa de defensa del consumidor, y aseguró que durante el proceso judicial se constataron antecedentes similares al de las fallas halladas en el automóvil que volcó, en “otras unidades de la misma marca”.

“¿Cuántos de estos accidentes pueden ocurrir porque se fabrican mal los vehículos?”, cuestionó el letrado.

Subrayó, asimismo, que en este caso fue posible reconstruir lo ocurrido porque la familia sobrevivió al accidente y, también, porque el vehículo pudo ser preservado y sometido a pericias (aunque la imagen de la familia y el auto que circula en medios digitales es falsa y fue generada con IA).

“Hay otros casos en los que viajaba una sola persona, o fallecen todos y nadie reclama este tipo de pericias o se termina culpando al conductor”, consideró.

Solé aclaró que el viaje de Comodoro Rivadavia a Puerto Madryn estaba siendo realizado “a una velocidad reglamentaria” y que el desprendimiento de la rueda se produjo de manera sorpresiva.

“Cuántos accidentes son producto de fallas de construcción y no se termina sabiendo porque no se investiga, porque se produjo un fallecimiento y bueno, ya está”, afirmó.