Una policía de Chubut escapó de un control de alcoholemia: la suspendieron por 60 días

Un patrullero la interceptó en Lago Puelo tras una denuncia. Antes del test, su acompañante tomó el volante y se fueron. Por qué no los siguieron.

La agente de la policía de Chubut que fue suspendida presta servicio en la comisaría de Lago Puelo: cuando la interceptaron sus compañeros, estaba de franco

Una agente de la Policía de Chubut fue suspendida tras protagonizar un insólito episodio en Lago Puelo , donde aparentemente manejaba un auto en estado de ebriedad y después de ser detenida por un patrullero, logró escapar antes de que le realizaran la prueba de alcoholemia .

El hecho, que se conoció en las últimas horas con la noticia de la sanción, se registró el viernes 21 de noviembre alrededor de las 5 de la madrugada .

En ese momento, un patrullero se movilizaba en respuesta a una denuncia por una fuerte discusión de pareja en un auto y interceptó a un vehículo que coincidía con las características aportadas por los testigos que habían enviado el alerta.

Al detener el auto, los uniformados se llevaron la sorpresa de que al volante, la presunta involucrada en el altercado era una compañera de la fuerza, que presta servicio en la comisaría local y en ese momento estaba de franco.

Los efectivos se dieron cuenta enseguida de que la policíua presentaba señales evidentes de haber bebido de más, de modo que niciaron el procedimiento establecido en estos casos, según informó Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional Esquel.

Según declaró en diálogo con FM Paraíso 42, los policías pidieron la presencia de personal de Seguridad Vial para que realizaran el test de alcoholemia correspondiente. Sin embargo, antes de que llegaran, el hombre que iba de acompañante de la agente se sentó al volante y emprendió la huida.

¿Por qué no los persiguieron?

Según trascendió, la policía y su acompañante se dirigieron a una casa particular. Pero los policías no los siguieron. La explicación oficial fue que se buscaba evitar poner en peligro a terceros y que tanto la mujer como su pareja ya estaban plenamente identificados, por lo que perseguirlos no era necesario.

Esa decisión, igualmente, generó algunos cuestionamientos en Lago Puelo, donde se preguntaron si la respuesta hubiera sido la misma si al volante hubieran encontrado a un conductor ajeno a la fuerza.

Policía de Chubut Los policías del patrullero que interceptó a la agente decidieron no perseguirla cuando se alejó del lugar con su acompañante al volante (imagen ilustrativa).

Al confirmar la suspensión de la agente, Melipil rechazó cualquier sospecha de protección indebida y afirmó que la fuerza actuó correctamente pese a que se trataba de una integrante policial. "Las actuaciones fueron inmediatas y objetivas. La Policía actuó como corresponde", aseguró.

El episodio derivó en dos investigaciones que avanzan en paralelo: una causa penal por presunta desobediencia, a cargo de la Fiscalía de la Comarca Andina, y un sumario administrativo interno.

Este último proceso ya dispuso pasar a la agente a disponibilidad por 60 días, período durante el cual no podrá cumplir tareas operativas.

Manejaba borracho pero se fue en su auto: no había grúa

En otro de los muchos episodios que involucran a conductores pasados de copas, un hombre de 43 años volcó en la madrugada de este viernes en el barrio Moure de Comodoro Rivadavia, en la zona sur de la ciudad petrolera chubutense.

El siniestro ocurrió cerca de la 1:15 sobre la avenida Patricios al 2600, cerca del cruce con Código 830. Personal de la Comisaría Quinta intervino tras recibir un alerta del Centro de Monitoreo.

Borracho, volcó en Comodoro Rivadavia La Cehvrolet Spin no fue secuestrada y el infractor se la pudo llevar, con un conductor responsable al volante.

Al arribar, los uniformados comprobaron que los ocupantes del rodado, un Chevrolet Spin, no tenían heridas. No obstante, según el parte policial al que tuvo acceso ADNSUR, el conductor mostraba señales compatibles con intoxicación alcohólica: fuerte aliento etílico, dificultades para hablar y problemas de coordinación.

En consecuencia, convocaron a personal que realizó el test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,44 g/l de alcohol en sangre, por lo que al infractor le hicieron la multa y le secuestraron la licencia de conducir. Sin embargo, curiosamente, no le retuvieron el vehículo. ¿El motivo? La grúa necesaria para el decomiso y traslado no estaba disponible.

De esta manera, el hombre pudo retirarse del lugar en su coche, aunque ya no al volante. Le permitieron irse bajo la modalidad de conductor alternativo, un hombre que presentó la documentación requerida en regla.