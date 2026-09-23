Fuerte temporal y lluvias extraordinarias en la Patagonia: cuáles serán las ciudades más afectadas

El SMN emitió una alerta roja para las próximas horas. Un río atmosférico llegará con fuerza y advierten que podrían caer hasta 160 mm de lluvia.

Entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre, un fenómeno de gran intensidad llegará intensificado por la presencia de El Niño.

El fenómeno de El Niño ya se hace sentir en distintas partes del país, y en las próximas horas se prevé que golpeé con fuerza en la Patagonia. Un río atmosférico llegará con un fuerte temporal y advierten que podrían caer hasta 160 mm de lluvia.

Entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre, un fenómeno de gran intensidad llegará intensificado por la presencia de El Niño. Y por estas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió una alerta roja por el inusual temporal que se prevé.

Según indicó el sitio especializado Meteored, se pronostican precipitaciones que podrían dejar acumulados de hasta 160 milímetros en distintos sectores cordilleranos. Pero además se pronostican fuertes nevadas y vientos intensos.

Los especialistas aclararon que el si bien el fenómeno de El Niño no genera directamente cada río atmosférico, pero sí puede favorecer una circulación del Pacífico Sur más propicia para transportar humedad subtropical hacia Chile central y el norte de la Patagonia, aumentando la frecuencia o persistencia de estos corredores de vapor de agua.

El responsable de este escenario será un intenso río atmosférico, que afectará principalmente al noroeste de Chubut, la cordillera de Río Negro y amplios sectores de Neuquén. En algunos puntos de la Argentina podrían acumularse entre 90 y 160 mm, mientras que se prevén nevadas intensas en alta montaña.

En este contexto advierten que habrá un factor de riesgo, porque la lluvia podrá acelerar el derretimiento de la nieve todavía acumulada, aumentando el aporte de agua hacia arroyos y ríos de montaña.

Cuáles serán las ciudades más afectadas por las lluvias extraordinarias

De acuerdo a lo que se prevé, las localidades de Esquel (Chubut), El Bolsón y San Carlos de Bariloche (Río Negro) tendrán lluvias persistentes hasta las primeras horas del viernes.

En Bariloche, con máximas cercanas a 7 y 8 °C, el período de mayor intensidad se concentrará entre la tarde del miércoles y las primeras horas del jueves, cuando podrían acumularse muchos milímetros en pocas horas.

Las ciudades neuquinas de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes también estarán bajo lluvias fuertes y persistentes.

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En sectores más altos de Neuquén, como Aluminé, Villa Pehuenia y Primeros Pinos, podrán alternarse lluvia, aguanieve y nieve, mientras algunas zonas precordilleranas registrarán ráfagas que podrían superar los 95 km/h.

Más hacia el este, el impacto de las precipitaciones disminuirá, pero continuará el viento fuerte. En Zapala las ráfagas podrían acercarse a 90 km/h, mientras el Alto Valle tendrá valores superiores a 60 km/h este miércoles.

En sectores del Alto Valle, el Valle Medio y hacia Catriel podrán aparecer chaparrones aislados, mientras el extremo sur de la Patagonia quedará fuera del núcleo principal del río atmosférico.

Alerta roja por temporal en Neuquén: cortan las rutas desde las 18

El SMN) elevó a rojo el nivel de alerta para sectores de Neuquén ante la intensificación del temporal que combina lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en las áreas cordilleranas. La Provincia dispuso medidas preventivas que incluyen la suspensión de actividades y la restricción del tránsito en rutas provinciales y nacionales a partir de las 18 de este miércoles.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, explicó que una alerta roja del SMN constituye una situación excepcional: "Son pocas las ocasiones que el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta roja. Esto nos obliga a tomar directamente acciones sobre la población". Con el Comité de Emergencias reunido, se dispuso la suspensión de actividades y circulación desde Villa Pehuenia hacia el sur de la provincia.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, advirtió que el período de mayor riesgo se concentrará desde las 18 y durante la madrugada del jueves: "Ya venimos con un proceso de muchas lluvias, muchas nevadas en semanas pasadas, y el suelo está saturado". Actualmente se registran ráfagas de entre 70 y 80 km/h en algunos sectores, y se prevé que las condiciones se intensifiquen durante la tarde y la noche.

Las localidades que deben extremar precauciones incluyen Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, junto con todas las áreas rurales circundantes.

La previsión para el jueves genera especial atención. Según explicó la secretaria de Emergencia, la zona de precipitaciones pasará a estar alcanzada por un nivel de alerta naranja durante toda la jornada.