Lo internaron de urgencia, si bien un árbol amortiguó el golpe. La casa de estudios aclaró que no pertenece a su plantel de alumnos ni a su secundaria.

Un chico de 15 años cayó desde el cuarto piso de una universidad: qué se sabe y cómo está.

Un estudiante secundario cayó desde el cuarto piso de una de las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ) en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut .

El episodio ocurrió en la mañana de este miércoles 23 de septiembre de 2026. De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, la víctima sería un adolescente de 15 años, alumno de una escuela del barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia.

Alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, el muchacho habría subido hasta el techo de la casa de altos estudios situada en el barrio comodorense de Kilómetro 4.

Según lo que trascendió, habría ascendido por una escalera de caracol que hay en la parte trasera del edificio.

Se desconoce si posteriormente sufrió un accidente o se arrojó al vacío de manera intencional, aunque las primeras versiones hablan de esto último y de que el muchacho habría manifestado estar atravesando conflictos familiares.

El adolescente quedó internado en el Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia.

El joven cayó en el sector de estacionamiento de la UNPSJB. Versiones de testigos indicaron que las ramas de la copa de un árbol habrían amortiguado el impacto de la caída y el golpe contra el suelo.

Tras lo sucedido, se desplegó un importante operativo policial en la sede universitaria y se le brindaron los primeros auxilios de emergencia al chico, que se encontraba consciente, tendido boca abajo, y manifestaba fuertes dolores.

Por qué intervino la Policía Federal

Si bien al principio circuló la información de que el joven era alumno del Colegio Universitario Patagónico (CUP), que depende de la Universidad San Juan Bosco, posteriormente la UNPSJB aclaró que no era así y que se trata del hermano de una estudiante de la casa de estudios comodorense.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó que la intervención policial se llevó a cabo alrededor de las 9.15 y que el joven se hallaba en un sector con piso de tierra, ubicado a un costado del edificio.

Asimismo, Mulero indicó que, luego de la intervención de efectivos policiales de la Comisaría Distrito General Mosconi, de la ciudad petrolera chubutense, los hechos quedaron a cargo de la Policía Federal, debido a que el predio está bajo su jurisdicción por pertenecer a una universidad nacional.

También intervino personal de la División de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal del Chubut fue notificado acerca de lo ocurrido.

Comunicado de la Universidad

El estudiante fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti por una ambulancia de la Empresa de Emergencias Médicas de Chubut (EMEC), y se dio aviso a sus familiares, que lo acompañaron en el establecimiento sanitario.

Hasta el momento no se brindó ningún parte médico que detalle cuál es el estado de salud del adolescente accidentado.

En tanto, la UNPSJB difundió un comunicado dirigido a las familias de sus estudiantes en el que confirmó que el joven herido no pertenece a la institución.

"Todos y cada uno de nuestros estudiantes se encuentran bien", indicaron las autoridades de la universidad patagónica.