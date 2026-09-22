Deben resolver si devuelven o incautan la carga detectada en Comodoro Rivadavia, y si podrían donarla. “A simple vista se advierte que está bien”, informaron.

Definen qué hacer con casi 50 toneladas de carne que llegaron sin declarar desde Brasil a la Patagonia.

El Municipio de Comodoro Rivadavia, en Chubut , incautó casi 50 toneladas de carne provenientes de Brasil y que habían ingresado a la ciudad sin la declaración correspondiente para su comercialización .

La mercadería fue hallada en dos camiones distintos y ahora la situación está en manos del Juzgado de Faltas local.

El operativo se inició el sábado 19 de septiembre de 2026 , cuando personal de la Dirección General de Abasto de la ciudad petrolera de Chubut detectó un cargamento sin declarar.

Cerdo, pollo y fiambres

Los agentes municipales intervinieron cuando ya se había descargado del vehículo procedente de Brasil una importante cantidad de cerdo, pollo y fiambres.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que al detectar la irregularidad, los responsables fueron notificados en ese mismo momento sobre la obligación de declarar los productos si su destino era la venta en la ciudad petrolera.

Según relató el funcionario, quienes trasladaban la carga dijeron desconocer esa exigencia.

"Tomaron nota de eso. Alegaron que no lo sabían, que desconocían", señaló el funcionario comunal.

La sorpresa del día siguiente

Al día siguiente, cuando el personal comunal regresó a controlar la carne y la notificación ya había sido cursada, se topó con una situación inesperada.

"El lunes, cuando el personal municipal de abasto se apersona a chequear la descarga, establece que hay otro volumen similar que ya estaba descendiendo de otro camión", detalló Gómez.

Como si nada hubiera pasado con la mercadería del día anterior.

Los inspectores de Comodoro Rivadavia contabilizaron 26 toneladas de carne en un camión y 23 en el otro.

Los agentes incorporaron la nueva carga al procedimiento. De este modo, contabilizaron 23 toneladas en uno de los vehículos y 26 en el otro, lo que eleva el total a 49 toneladas de carne ingresada al país y a Comodoro Rivadavia sin cumplir con la normativa.

¿Descuido o maniobra deliberada?

Consultado sobre si se trató de una maniobra para evadir los controles o de un desconocimiento genuino de la norma, Gómez no descartó ninguna de las dos hipótesis.

"No sabemos si es un ardid en este caso o si realmente es un desconocimiento, que sería muy grave también por parte de los responsables", evaluó Gómez.

"Hace algunos minutos fue enviada la documental al Juzgado de Faltas para que, por sentencia, el juez resuelva qué se va a hacer con esto", agregó.

Las opciones que evalúan en Chubut

Entre las alternativas que manejan se encuentra la posiblidad de aplicarle una multa a los responsables del transporte.

A partir de esa resolución inicial, se definirán los pasos siguientes.

"En principio, lo que va a resolver seguramente es una multa y, en segundo caso, se puede disponer la devolución, si ya solventaron lo que tienen que solventa. De lo contrario (correspondería) el decomiso", explicó el secretario municipal.

Qué pasará con la carne y cómo está

Si finalmente se dispone el decomiso, lo siguiente será definir qué destino tendrá la mercadería.

Pero antes de tomar cualquier decisión, el Municipio deberá realizar controles para verificar el estado sanitario de los productos.

Gómez sostuvo que, a simple vista, la carga se encuentra en condiciones de consumo, aunque cualquier resolución sobre su destino, incluida una eventual donación a alguna organización, requerirá un paso previo que es crucial.

"(Se hará) un análisis de cómo está toda esa mercadería, que a simple vista se advierte que está bien y en condiciones de consumo y, bueno, después, con la anuencia de todos los participantes, especialmente la directiva y nuestro señor intendente, ver que se resuelva", cerró el funcionario.