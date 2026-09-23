Hay un solo imputado en la causa, y la familia dice que deberían investigar a varias personas más. El terrible golpe le causó la muerte cerebral al obrero.

Polémica judicial por la muerte de un trabajador al que le cayó una manguera en la cabeza.

En medio de una polémica con los familiares de la víctima, este miércoles 23 de septiembre comenzó el juicio oral y público por la muerte de Rodrigo Fonseca, un trabajador al que le cayó en la cabeza un manguerote petrolero -una enorme manguera de transporte de hidrocarburos- en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La causa tiene como único imputado a un compañero de trabajo de Fonseca , pero sus familiares aseguran que la responsabilidad por la muerte no termina ahí y reclaman que se investigue a varias personas más.

El petrolero chubutense tenía 39 años cuando falleció, el 26 de junio de 2023, tras el grave accidente que ocurrió mientras se realizaba una maniobra de ensayo hidráulico en la base que la empresa Nova Drill tiene en el Parque Industrial de Comodoro Rivadavia.

El traumatismo de cráneo sufrido por el golpe del manguerote le provocó la muerte cerebral.

Rosario Fonseca, hermana de Rodrigo Fonseca, el petrolero que murió en Comodoro Rivadavia.

En aquel momento, el episodio generó una enorme conmoción en la Cuenca del Golfo San Jorge y hasta hubo un paro del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut en reclamo por la presunta falta de seguridad en las condiciones de trabajo.

"No entiendo por qué dejaron de investigar"

Según afirmó Rosario Fonseca, hermana del obrero fallecido, la Fiscalía plantea que el compañero de Rodrigo que está imputado en la causa “es el culpable de lo que ocurrió”.

“Lo que falta acá es que se investigue mucho más toda la línea de mando: lo que es seguridad e higiene, supervisión, gerencia. Fueron todas cosas que comenzaron a investigar y dejaron de investigar, y todavía no entiendo por qué”, le planteó la hermana de la víctima al noticiero local Seta TV.

“Yo no sé si es porque es más fácil, si no tienen ganas de trabajar, no sé cuál es el tema. Pero en el momento en que yo les pido a Fiscalía que amplíen la investigación, su respuesta es que yo no puedo considerarme como víctima, entonces no puedo pedir que se investigue, no soy nadie para pedirlo...”, cuestionó Rosario.

La mujer aseguró que presentó un escrito “de 44 hojas” para ser reconocida como víctima en el proceso y así poder pedir medidas de prueba.

El planteo rechazado

Citó, en ese sentido, un artículo del Código Procesal Penal de Chubut (el artículo 98) que le da la posibilidad de “demostrar un interés especial para ser reconocida como víctima”.

“Yo quiero investigar”, insistió Rosario, tras la negativa a su planteo.

De acuerdo con sus dichos, la respuesta que recibió fue que el juicio sigue adelante igual sin cambios.

"Yo en ningún momento pedí parar el juicio. No pido culpables, simplemente pido que se investigue más”, aclaró.

"Ninguno estaba capacitado"

Para Rosario y su familia, la investigación no debería agotarse en el operario imputado, sino también avanzar hasta quienes decidieron cómo se hacía el trabajo.

“Si bien creo que claramente hay una responsabilidad (del compañero de trabajo), porque hay videos, entiendo también que falló desde un principio toda la línea de mandos: del dueño, gerente, supervisor, seguridad e higiene”, insistió Rosario.

“Ellos dos estaban haciendo el trabajo un día que no se podía, con maquinaria que no se podía, cuando ninguno de los dos estaba capacitado”, subrayó

“¿Por qué no tocan a la gente que es la que tiene el poder?”, protestó la hermana de Fonseca, y afirmó, además, que la compañía petrolera de Comodoro Rivadavia sigue haciendo esos trabajos “de la misma manera, aunque ya los dueños no sean los mismos”.