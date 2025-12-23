Una universidad argentina otorga diplomas sobre muerte y cementerios

La UNPSJB abrió la preniscripción en un particular posgrado. La carrera se dicta desde Comodoro Rivadavia pero con modalidad virtual.

La Universidad Nacional de la Patagonia anota en su diplomatura sobre Muerte y Cementerios.

En América Latina hay muy pocas formaciones universitarias dedicadas específicamente al estudio social de la muerte y los cementerios. Una de ellas la da la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ), desde su sede en Comodoro Rivadavia pero con modalidad virtual , con lo cual se puede cursar desde cualquier lugar de la Argentina e incluso desde el exterior.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB acaba de anunciar la apertura de la inscripción en su Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios , que se dictará por tercera vez.

Se trata de un estudio de posgrado con modalidad totalmente a distancia, que tendrá una carga horaria de 190 horas, distribuidas en ocho seminarios a lo largo de un plazo estimado en unos siete u ocho meses durante 2026.

Desde la universidad patagónica señalaron que la diplomatura está dirigida “a quienes se interesan en el estudio de la muerte desde un enfoque científico, humanista, interdisciplinario y respetuoso”.

Al frente de dictado está un grupo de especialistas en la temática de la muerte y los cementerios.

La directora de la diplomatura es Cristina Barile, profesora de Historia de por la UNPSJB doctorada en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y coautora del libro Morir no es poco, estudios sobre la muerte y los cementerios.

La acompañan Celeste Castiglione como co-directora y Romina Rossi como coordinadora académica, además de un importante comité académico asesor.

Castiglione es autora del libro Cementerios y migraciones: Memorias, espacios funerarios y otras historias de la provincia de Buenos Aires, investigadora del Conicet, licenciada en Sociología y Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), integrante del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (Iescode) de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

"La muerte sigue siendo un tabú"

Este año se graduaron los primeros 35 diplomados en Muerte y Cementerios, que cursaron el posgrado durante 2024.

Durante esa entrega de diplomas, desde la organización destacaron que “la muerte sigue siendo un tabú en el sur de América Latina. No ocurre lo mismo en otras culturas, como en México, donde forma parte activa del entramado social”.

“No estudiamos la muerte por la muerte en sí, sino porque nos conecta directamente con el modo de vivir. Cuanto más se habla del tema, más sentido cobra la vida presente”, agregaron, y remarcaron la necesidad de abordar el tema “con seriedad y rigor académico”.

Cómo anotarse y cuál es el esquema de estudios de la Universidad

El dictado de la carrera se realiza a través de un campus virtual los viernes de 18 a 21 y sábados de 10 a 13, pero además las clases quedan grabadas para quienes necesiten tomarlas de manera asincrónica.

El plan de estudios incluye los seminarios La muerte como problema de investigación, Antropología de la muerte, Rituales funerarios, Morir en Occidente, Morir en Oriente, Muerte, política y sociedad, Tanatoturismo y cementerios y un Seminario de Investigación para la elaboración del Trabajo Integrador Final.

La preinscripción está abierta hasta el 6 de marzo de 2026, mientras que la inscripción formal se realizará entre el 13 de febrero y el 13 de marzo. El inicio de clases está previsto para el 20 de marzo de 2026.

La diplomatura está destinada a egresados universitarios y terciarios de carreras de al menos cuatro años, como Historia, Trabajo Social, Comunicación, Psicología, Educación, Antropología, Turismo, Derecho, Ciencias de la Salud, entre otras, así como también a profesionales vinculados a la gestión y administración de cementerios.

El valor de la matrícula es de $32.400, a abonar antes del 13 de marzo, y el de las cuotas mensuales aún no fue definido.