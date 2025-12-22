Revocaron la prisión preventiva a los acusados del asesinato de un hombre en una distribuidora: ¿Cómo sigue su situación?

Un tribunal de juezas modificó la medida cautelar impuesta a los dos hombres imputados por el crimen ocurrido en el barrio Belén durante un intento de robo.

El trabajo de la División Homicidios y Criminalística en la Distribuidora donde se cometió el asesinato se extendió desde la madrugada hasta la tarde.

La Justicia neuquina resolvió modificar la situación procesal de los dos hombres acusados por el asesinato de un joven ocurrido en el interior de una distribuidora de bebidas del barrio Belén. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, un tribunal dejó sin efecto la prisión preventiva que ambos venían cumpliendo y dispuso que continúen detenidos bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La audiencia se realizó este lunes y estuvo a cargo de un tribunal revisor integrado por las juezas Carina Álvarez, Natalia Pelosso y Carolina García. Allí se analizó la situación de J.A.M. y A.A.M., quienes habían quedado detenidos con prisión preventiva la semana pasada, luego de ser imputados por el Ministerio Público Fiscal.

Los dos hombres habían sido acusados el miércoles pasado por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi , y la asistente letrada Agustina Jarry, como coautores del homicidio ocurrido en el interior de un depósito de bebidas ubicado en la ciudad de Neuquén.

Agustina Harry, asistente letrada- Guadalupe Inaudi, fiscal del caso

Durante la audiencia, las representantes de la Fiscalía solicitaron que se mantuviera la prisión preventiva dispuesta oportunamente por el juez de garantías, Lucas Yancarelli, por un plazo de cuatro meses. El pedido se basó en la existencia de riesgos procesales, vinculados tanto al peligro de fuga como al posible entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, el tribunal revisor no hizo lugar a ese planteo. Tras escuchar a las partes, las juezas resolvieron por unanimidad modificar la modalidad de detención y dispusieron que ambos imputados cumplan prisión domiciliaria.

La medida fue fijada por el mismo plazo que la prisión preventiva original, es decir, cuatro meses, y se estableció que los acusados deberán cumplirla en domicilios distintos.

PODER JUDICIAL NQN Ciudad Judicial de Neuquén.

El abogado particular que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima adhirió a las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía, tanto en la audiencia de formulación de cargos de la semana pasada como en la audiencia de revisión.

El hecho investigado

De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, el homicidio fue cometido el 14 de diciembre pasado, entre las 3:34 y las 3:47 de la madrugada, en el interior de un depósito de bebidas ubicado en el barrio Belén de la ciudad de Neuquén.

Según la reconstrucción oficial, la víctima, Santiago Exequiel Flores, había ingresado al predio tras trepar un cerco perimetral. Minutos después arribaron varias personas, entre ellas los imputados, quienes actuaron de manera conjunta y coordinada, con una clara división de tareas entre quienes ingresaron al lugar y quienes permanecieron en el exterior.

Dentro del depósito, y mientras se controlaba el acceso para evitar la intervención de terceros, Flores fue asesinado con un arma de fuego. De acuerdo con el informe de autopsia, la víctima fue atacada a tiros y recibió al menos tres impactos que le provocaron la muerte en el lugar como consecuencia de una hemorragia interna.

distribuidora asesinato casimiro gomez (2)

Las actuaciones posteriores

Luego de cometido el homicidio, los imputados, junto a otras personas que participaron del hecho, realizaron maniobras destinadas a ocultar elementos vinculados al crimen y a desviar la atención policial, según sostuvo la Fiscalía durante las audiencias.

Cuando el personal policial intervino en el lugar, encontró a J.A.M. en el interior del depósito, junto al cuerpo sin vida de la víctima. En tanto, A.A.M. no se encontraba en el sitio y se presentó recién 18 horas después en la Comisaría 18, acompañado por sus abogados defensores.

En la audiencia de formulación de cargos, Inaudi y Jarry atribuyeron a ambos imputados el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores. La investigación continuará en curso mientras los acusados cumplen la medida de prisión domiciliaria dispuesta por el tribunal revisor.