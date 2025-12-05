La "Universidad de la AFA" no está habilitada: el Gobierno ordenó suspender su promoción

El Ministerio de Capital Humano intimó a la AFA y advirtió que la institución no tiene autorización para ofrecer carreras ni usar la palabra “universidad”.

La Universidad de la AFA fue anunciada por Chiqui Tapia a finales de octubre pasado

El Ministerio de Capital Humano informó este viernes que la denominada “ Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA)” no está habilitada como institución universitaria en la República Argentina.

Según el comunicado, la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica. Además, la entidad deberá presentar un descargo en un plazo de cinco días hábiles.

En ese documento al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el Ministerio detalló que la Asociación del Fútbol Argentino viene publicitando carreras de grado y posgrado en medios de comunicación, redes sociales y una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial ni autorización ministerial.

En el segundo tramo del comunicado, la cartera recordó que la normativa vigente establece que el uso de la palabra “Universidad” está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.

Las Resoluciones Ministeriales Nº 206/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben a entidades no habilitadas emitir o publicitar títulos universitarios.

Capital Humano reafirmó su compromiso con “la integridad y calidad del sistema universitario argentino” y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas sin respaldo legal.

La creación de una universidad de la AFA

A fines de octubre pasado, durante la Asamblea General Extraordinaria, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino realizó un análisis de sus años al mando del ente madre del fútbol nacional y anunció la creación de la UNAFA, una universidad "creada para formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en el mundo".

Alberto Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires, será el encargado de dirigir la UNAFA. El rector destacó que " la AFA se posiciona como la primera institución en Latinoamérica en ser un foco de atención académico, científico y tecnológico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UNAFAarg/status/1990453440586359115&partner=&hide_thread=false Formación, investigación y desarrollo.



El conocimiento del fútbol argentino se estudia acá .



Inscribite en nuestra web en https://t.co/xd2exSMu9i#UNAFA #UniversidadAFA #educación pic.twitter.com/V1GGMjspYQ — UNAFAuniversidad (@UNAFAarg) November 17, 2025

Además, explicó el principal objetivo del proyecto: "Los que integramos UNAFA estamos convencidos de que la educación es un derecho y debe estar al alcance de los que más lo necesitan. Por eso, vamos a generar diferentes programas de aprendizaje para jugadores, ex jugadores y para todo el mundo del fútbol".

