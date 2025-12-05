Explosión en la refinería de Plaza Huincul: la familia de Víctor Herrera cuestionó la probation a uno de los gerentes

Criticaron la resolución judicial que obliga a cumplir 144 horas de servicio comunitario y donar $4 millones a los cuarteles de bomberos.

Se conoció esta semana una nueva resolución judicial, relacionada con la explosión en la refinería NAO en la ciudad de Plaza Huincul , que provocó la muerte de los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara , lo que generó un gran malestar entre las familias de las víctimas.

Laura Herrera , hija de una de las víctimas, expresó en declaraciones a LU5 su descontento tras conocerse que Rodrigo Arias , gerente general de la planta deberá realizar 1 44 horas de tareas comunitarias y donar 4 millones de pesos destinados a los cuarteles de bomberos de Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier, que trabajaron en la extinción del incendio.

Herrera remarcó que la empresa y el gerente evitaron abordar el punto más importante: “Se perdieron tres vidas. Ellos solamente hablan de una reparación económica (...) en un par de medios trataron de hacer rumores sobre que la familia había pedido plata".

"Siempre nosotros remarcamos que no está en juego negociar la vida de mi papá. Lo único que queremos es justicia, verdad y respeto” resaltó.

NAo-2

El trágico episodio, ocurrido durante la madrugada del 22 de septiembre de 2022, tras una fuerte explosión seguida de incendio, destruyó gran parte de las instalaciones de la refinería ubicada en el parque industrial de Plaza Huincul y dejó a tres familias destrozadas para siempre.

En ese momento, los tres trabajadores fallecidos se encontraban cumpliendo su turno nocturno. Un cuarto empleado logró escapar de las llamas.

Para sus familias, la decisión judicial no responde a la magnitud de la tragedia. “Después de tres años, esto no nos sorprende. Sabemos que los empresarios arreglan la justicia de esta forma”, agregó Laura. Para sus familias, la decisión judicial no responde a la magnitud de la tragedia. “Después de tres años, esto no nos sorprende. Sabemos que los empresarios arreglan la justicia de esta forma”, agregó Laura.

Herrera cuestionó además que la refinería volviera a operar sin que, según su mirada, existieran garantías reales de seguridad.

"Ellos volvieron a reabrir, volvieron a poner todo en blanco y lindo. Ojalá que las condiciones sean dignas para que se pueda seguir trabajando en ese lugar y no se vuelva a repetir nuevamente" expresó.

Herrera aseguró que los compañeros de trabajo de su padre le comentaron que, hubo pequeños incidentes que la empresa minimizó como “cosas menores”. En este entonces, la familia acudió al Concejo Deliberante de Plaza Huincul para pedir controles más estrictos y advertir sobre la importancia de la habilitación comercial y la supervisión municipal.

Respecto al fallo, Laura sostuvo que esperaban otra respuesta por parte de la Justicia: “Principalmente que el gerente general fuera dado de baja. Desde el 28 de agosto sabíamos que era una decisión tomada por los jueces".

Nao-1

En relación con la reparación económica, afirmó que "lo único que pedimos es que sea para los bomberos, que fueron los verdaderos héroes, que se pusieron 8 horas frente al fuego y sin pedir nada a cambio".

La resolución también incluye la promesa de una donación a un comedor de Buenos Aires y la obligación de mantenerse un año y medio sin consumir alcohol o drogas. "Para mí es una falta de respeto hacia la familia Y a los tres fallecidos" afirmó Laura respecto al acuerdo.

Qué es lo que reclama las familias de las víctimas de la explosión

Consultada sobre cuál hubiera sido la reparación justa, Herrera fue contundente al asegurar que esperaban que alguno de los responsables pagara con cárcel. La familia insiste en que no busca dinero, sino que no vuelva a ocurrir una tragedia similar.

El fallo judicial determinó que la donación de los $4 millones se distribuya entre los cuarteles de bomberos de Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier, que participaron del operativo. Los familiares fueron quienes solicitaron que la totalidad del dinero se destinara a ellos, como reconocimiento a la labor realizada durante la emergencia.

incendio-nao.jpg

Mientras tanto, el resto de los cinco imputados, enfrentarán un juicio ante un tribunal colegiado, acusados por estrago doloso agravado por el resultado muerte, por su presunta responsabilidad.

"No estamos perdidos, seguimos con cinco acusados" concluyó Laura, remarcando el pedido de justicia por las tres víctimas.